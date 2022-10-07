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米軍がシリア北部を空爆、IS幹部らを殲滅

米軍がシリア北部を空爆、IS幹部らを殲滅

米軍がシリア北部に空爆を行い、「イスラム国」（IS、ISIS、ダーイシュ）の幹部ら、3人を殲滅した。米軍中央司令部が発表した。 2022年10月7日, Sputnik 日本

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発表によると、米軍は現地時間の6日21時32分（日本時間7日3時32分）、シリア北部に空爆を行い、シリアで活動する「イスラム国」の指導者、アブ・ハシュマ・アリ・ウマウィ氏を殲滅した。同氏は世界全体におけるIS指導者のトップ5に入るという。この作戦では、シリアにおける副指導者も殲滅された。この作戦による民間人の負傷者についての情報はない。中央司令部によると、米軍はシリア国内で同じく6日に実施した別の作戦により、他のIS幹部、ラッカナ・ワヒダ・アリ・シャーマリ氏を殲滅した。この幹部はテロ活動支援のため、戦闘員や兵器を供与していた模様。関連ニュース

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