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通園バス安全装置に９割補助 対象数万台、上限２０万円
通園バス安全装置に９割補助 対象数万台、上限２０万円
... 2022年10月8日, Sputnik 日本
2022-10-08T08:06+0900
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通園バスに園児らが置き去りとなる事案は、静岡の事件以外にも各地で起きている。運転手が車内の確認を怠るケースがほとんどだが、子どもの安全確保に万全を期すため、政府は全ての通園バスに装置の設置を義務付ける方針。(c)KYODONEWS
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通園バス安全装置に９割補助 対象数万台、上限２０万円
政府は７日、静岡県の女児置き去り死事件を受け、全国の幼稚園や保育所、認定こども園の通園バスに設置する安全装置に関し、費用の９割を補助する方向で検討に入った。上限は１台２０万円で、対象は数万台に上る見通し。来週にも関係府省会議を開き、再発防止の緊急対策を取りまとめた上で、必要経費を２０２２年度第２次補正予算案に計上する。
通園バスに園児らが置き去りとなる事案は、静岡の事件以外にも各地で起きている。運転手が車内の確認を怠るケースがほとんどだが、子どもの安全確保に万全を期すため、政府は全ての通園バスに装置の設置を義務付ける方針。