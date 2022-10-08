通園バス安全装置に９割補助 対象数万台、上限２０万円

政府は７日、静岡県の女児置き去り死事件を受け、全国の幼稚園や保育所、認定こども園の通園バスに設置する安全装置に関し、費用の９割を補助する方向で検討に入った。上限は１台２０万円で、対象は数万台に上る見通し。来週にも関係府省会議を開き、再発防止の緊急対策を取りまとめた上で、必要経費を２０２２年度第２次補正予算案に計上する。