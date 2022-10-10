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ウクライナのさまざまな都市で爆発＝ウクライナメディア
ウクライナのさまざまな都市で爆発＝ウクライナメディア
ウクライナのメディアは、同国のさまざまな都市で爆発が起こっていると報じている。 2022年10月10日, Sputnik 日本
2022-10-10T15:20+0900
2022-10-10T15:24+0900
ウクライナ
災害・事故・事件
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ウクライナ, 災害・事故・事件
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ウクライナのさまざまな都市で爆発＝ウクライナメディア

2022年10月10日, 15:20 (更新: 2022年10月10日, 15:24)
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ウクライナのメディアは、同国のさまざまな都市で爆発が起こっていると報じている。
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