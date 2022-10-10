https://sputniknews.jp/20221010/2000-13287583.html

ドネツクとルガンスク両共和国、へルソン州、ザポロジエ州の子ども2000人超がロシア国内旅行へ出発

ドネツクとルガンスク両共和国、へルソン州、ザポロジエ州の子ども2000人超がロシア国内旅行へ出発

ロシアの新たな地域（ドネツク共和国、ルガンスク共和国、へルソン州、ザポロジエ州）の学生や教師たちが、クラスノダール地方、スタヴロポリ地方、ヴォルゴグラード州やその他の地域への、無料のロシア国内旅行に出発した。 2022年10月10日, Sputnik 日本

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ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国、ザポロジエ州、ヘルソン州のロシア連邦への編入

ロシア

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旅行はロシア連邦観光庁、プラットフォーム「ロシア–機会（チャンス）の国」、ロシア連邦青年庁のプログラムで実施されている。子どもたちの休息はロシア連邦観光庁の中心的活動の1つ。そして今日、ロシアの新しい地域の子どもたちが休息するためのプログラムを準備することが任務の1つとなっている。大統領プラットフォーム「ロシア–機会の国」とともに、プログラム「旅行以上」でドネツクとルガンスク両共和国、ヘルソン州、ザポロジエ（ザポリージャ）州の住民のための新たな方向性が始動した。各ツアーのプログラムには、レクリエーションと休息のほかに、有名な観光スポットをめぐる旅行も含まれている。一般的にこの旅行プログラムは非常に人気があり、開始されてから2年間でプロジェクトの参加者5万人以上がロシア国内を旅行した。

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