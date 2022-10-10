日本
ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国、ザポリージャ（ザポロジエ）州、ヘルソン州のロシア連邦への編入 - Sputnik 日本, 1920, 03.10.2022
ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国、ザポロジエ州、ヘルソン州のロシア連邦への編入
ロシア憲法裁判所は、ロシア大統領が提出したドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国、ザポリージャ（ザポロジエ）州、ヘルソン州のロシア連邦への編入に関する文書を承認した。文書は下院で3日に、上院で4日に審議される予定。9月30日、モスクワのクレムリンで調印式が行われ、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と4地域のトップがこれらの地域のロシアへの編入に関する条約に署名した。これに先立ち、各地域で住民投票が行われ、4地域の住民の大多数がロシアへの編入を支持した。
https://sputniknews.jp/20221010/2000-13287583.html
ドネツクとルガンスク両共和国、へルソン州、ザポロジエ州の子ども2000人超がロシア国内旅行へ出発
ドネツクとルガンスク両共和国、へルソン州、ザポロジエ州の子ども2000人超がロシア国内旅行へ出発
ロシアの新たな地域（ドネツク共和国、ルガンスク共和国、へルソン州、ザポロジエ州）の学生や教師たちが、クラスノダール地方、スタヴロポリ地方、ヴォルゴグラード州やその他の地域への、無料のロシア国内旅行に出発した。 2022年10月10日, Sputnik 日本
2022-10-10T21:23+0900
2022-10-10T21:23+0900
ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国、ザポロジエ州、ヘルソン州のロシア連邦への編入
ロシア
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/13287430_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_1ff6bac12e188538fd460fb6556b5a66.jpg
旅行はロシア連邦観光庁、プラットフォーム「ロシア–機会（チャンス）の国」、ロシア連邦青年庁のプログラムで実施されている。子どもたちの休息はロシア連邦観光庁の中心的活動の1つ。そして今日、ロシアの新しい地域の子どもたちが休息するためのプログラムを準備することが任務の1つとなっている。大統領プラットフォーム「ロシア–機会の国」とともに、プログラム「旅行以上」でドネツクとルガンスク両共和国、ヘルソン州、ザポロジエ（ザポリージャ）州の住民のための新たな方向性が始動した。各ツアーのプログラムには、レクリエーションと休息のほかに、有名な観光スポットをめぐる旅行も含まれている。一般的にこの旅行プログラムは非常に人気があり、開始されてから2年間でプロジェクトの参加者5万人以上がロシア国内を旅行した。
https://sputniknews.jp/20221007/13248416.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/13287430_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ba6dae4f4999e5c3a4e523e459f40aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ロシア
ロシア

ドネツクとルガンスク両共和国、へルソン州、ザポロジエ州の子ども2000人超がロシア国内旅行へ出発

2022年10月10日, 21:23
© Sputnik / アレクセイ・クデンコ / メディアバンクへ移行ドネツクとルガンスク両共和国、へルソン州、ザポロジエ州の子ども2000人超がロシア国内旅行へ出発
ドネツクとルガンスク両共和国、へルソン州、ザポロジエ州の子ども2000人超がロシア国内旅行へ出発 - Sputnik 日本, 1920, 10.10.2022
© Sputnik / アレクセイ・クデンコ
/
メディアバンクへ移行
ロシアの新たな地域（ドネツク共和国、ルガンスク共和国、へルソン州、ザポロジエ州）の学生や教師たちが、クラスノダール地方、スタヴロポリ地方、ヴォルゴグラード州やその他の地域への、無料のロシア国内旅行に出発した。
旅行はロシア連邦観光庁、プラットフォーム「ロシア–機会（チャンス）の国」、ロシア連邦青年庁のプログラムで実施されている。
子どもたちの休息はロシア連邦観光庁の中心的活動の1つ。そして今日、ロシアの新しい地域の子どもたちが休息するためのプログラムを準備することが任務の1つとなっている。
地獄から命を救う　戦火のマリウポリで置き去りペット救出に奔走するロシア人女性 - Sputnik 日本, 1920, 07.10.2022
地獄から命を救う　戦火のマリウポリで置き去りペット救出に奔走するロシア人女性
10月7日, 21:43
大統領プラットフォーム「ロシア–機会の国」とともに、プログラム「旅行以上」でドネツクとルガンスク両共和国、ヘルソン州、ザポロジエ（ザポリージャ）州の住民のための新たな方向性が始動した。
各ツアーのプログラムには、レクリエーションと休息のほかに、有名な観光スポットをめぐる旅行も含まれている。
一般的にこの旅行プログラムは非常に人気があり、開始されてから2年間でプロジェクトの参加者5万人以上がロシア国内を旅行した。
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала