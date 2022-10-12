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入国制限撤廃の日本 外国人観光客が続々と到着

入国制限撤廃の日本 外国人観光客が続々と到着

日本は11日より、2年半にわたり続けてきた厳しい新型コロナウイルスの水際対策を大幅に緩和し、外国人観光客への門戸を開いた。1日あたり5万人としていた入国者数の上限を撤廃し、ツアー以外の個人旅行も解禁となった。 2022年10月12日, Sputnik 日本

2022-10-12T17:09+0900

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このほか、米国や韓国、英国など68の国や地域から、観光目的での短期滞在者のビザを免除する措置を再開。一方、入国時にはワクチン3回目の接種証明か、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明の提示が引き続き求められる。日本政府は、入国制限撤廃と長引く円安の相乗効果で国内経済が活性化することを期待している。

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