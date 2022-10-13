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コレラの感染拡大続くレバノン、初の死亡例確認
コレラの感染拡大続くレバノン、初の死亡例確認
レバノン保健省はコレラの感染により、国内で最初の死亡例が確認されたと発表した。 2022年10月13日, Sputnik 日本
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保健省によるとレバノンでは現在、26人の感染が確認されている。レバノン保健省は10月、過去30年で初となるコレラの感染例を発表していた。関連ニュース
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コレラの感染拡大続くレバノン、初の死亡例確認
2022年10月13日, 08:22
(更新:
2022年10月13日, 08:23
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レバノン保健省はコレラの感染により、国内で最初の死亡例が確認されたと発表した。
保健省によるとレバノンでは現在、26人の感染が確認されている。レバノン保健省は10月、過去30年で初となるコレラの感染例を発表していた。
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