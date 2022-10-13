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アジア相互協力信頼醸成措置会議 第6回首脳会議がカザフスタンで開幕
アジア相互協力信頼醸成措置会議 第6回首脳会議がカザフスタンで開幕
カザフスタンの首都アスタナで13日、第6回アジア相互協力信頼醸成措置会議（CICA）首脳会議が開幕した。CICAはアジアにおける平和、安全保障、安定を目的とした協力深化のための国際フォーラムで、今回の会議には開催国カザフスタンのほか、ロシアやトルコ、イランなど計11カ国の首脳が出席した。 2022年10月13日, Sputnik 日本
2022-10-13T21:33+0900
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会議に出席した各国首脳陣の様子を、スプートニクがお伝えする。
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アジア相互協力信頼醸成措置会議 第6回首脳会議がカザフスタンで開幕
カザフスタンの首都アスタナで13日、第6回アジア相互協力信頼醸成措置会議（CICA）首脳会議が開幕した。CICAはアジアにおける平和、安全保障、安定を目的とした協力深化のための国際フォーラムで、今回の会議には開催国カザフスタンのほか、ロシアやトルコ、イランなど計11カ国の首脳が出席した。
会議に出席した各国首脳陣の様子を、スプートニクがお伝えする。
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CICA首脳会議の開催会場（カザフスタン・アスタナ、13日）
CICA首脳会議の開催会場（カザフスタン・アスタナ、13日）
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代表団を歓迎する式典でカザフスタンのトカエフ大統領（左）とイランのロウハニ前大統領（カザフスタン・アスタナ、13日）
代表団を歓迎する式典でカザフスタンのトカエフ大統領（左）とイランのロウハニ前大統領（カザフスタン・アスタナ、13日）
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アスタナ空港にロシアのプーチン大統領が到着する際の儀仗兵（カザフスタン・アスタナ、13日）
アスタナ空港にロシアのプーチン大統領が到着する際の儀仗兵（カザフスタン・アスタナ、13日）
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CICA首脳会議の会場に到着したロシアのプーチン大統領（カザフスタン・アスタナ、13日）
CICA首脳会議の会場に到着したロシアのプーチン大統領（カザフスタン・アスタナ、13日）
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CICA全体会議に臨むウズベキスタンのミルジヨエフ大統領、ベトナムのスアン国家副主席、トルコのエルドアン大統領、 アゼルバイジャンのアリエフ大統領（カザフスタン・アスタナ、13日）
CICA全体会議に臨むウズベキスタンのミルジヨエフ大統領、ベトナムのスアン国家副主席、トルコのエルドアン大統領、 アゼルバイジャンのアリエフ大統領（カザフスタン・アスタナ、13日）
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CICA首脳会議に出席した中国の王副主席（カザフスタン・アスタナ、13日）
CICA首脳会議に出席した中国の王副主席（カザフスタン・アスタナ、13日）
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CICA首脳会議のプレスセンター（カザフスタン・アスタナ、13日）
CICA首脳会議のプレスセンター（カザフスタン・アスタナ、13日）
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CICA首脳会議に出席する各国の首脳（カザフスタン・アスタナ、13日）
CICA首脳会議に出席する各国の首脳（カザフスタン・アスタナ、13日）
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CICA首脳会議に出席するロシアのプーチン大統領（カザフスタン・アスタナ、13日）
CICA首脳会議に出席するロシアのプーチン大統領（カザフスタン・アスタナ、13日）
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CICA首脳会議に出席するタジキスタンのラフモン大統領（カザフスタン・アスタナ、13日）
CICA首脳会議に出席するタジキスタンのラフモン大統領（カザフスタン・アスタナ、13日）
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CICA首脳会議に出席するアゼルバイジャンのアリエフ大統領、イランのライシ大統領、カタールのタミーム首長首長（カザフスタン・アスタナ、13日）
CICA首脳会議に出席するアゼルバイジャンのアリエフ大統領、イランのライシ大統領、カタールのタミーム首長首長（カザフスタン・アスタナ、13日）
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CICA首脳会議に出席するキルギスのジャパロフ大統領（カザフスタン・アスタナ、13日）
CICA首脳会議に出席するキルギスのジャパロフ大統領（カザフスタン・アスタナ、13日）
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各国首脳との記念撮影で握手を交わすモンゴルのアマルサイハン副首相（左）とロシアのプーチン大統領（カザフスタン・アスタナ、13日）
各国首脳との記念撮影で握手を交わすモンゴルのアマルサイハン副首相（左）とロシアのプーチン大統領（カザフスタン・アスタナ、13日）
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CICA首脳会議首脳会議に出席する各国首脳陣（カザフスタン・アスタナ、13日）
CICA首脳会議首脳会議に出席する各国首脳陣（カザフスタン・アスタナ、13日）