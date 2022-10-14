日本
https://sputniknews.jp/20221014/10-13343839.html
韓国軍、北朝鮮軍用機10機余りの接近に緊急発進＝聯合ニュース
韓国軍、北朝鮮軍用機10機余りの接近に緊急発進＝聯合ニュース
北朝鮮の軍用機10機余りが韓国との軍事境界線付近に設定されている飛行禁止区域近くまで接近したことを受け、韓国軍は戦闘機をスクランブル発進させた。韓国軍の合同参謀本部が発表した。 2022年10月14日, Sputnik 日本
2022-10-14T08:52+0900
2022-10-14T08:52+0900
軍事
北朝鮮
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/758/62/7586272_0:225:3083:1959_1920x0_80_0_0_1ef81a9cae684a429f1d7f781de9aa1e.jpg
北朝鮮が弾道ミサイルの発射に先立って、北朝鮮の軍用機10機余りが、13日午後10時半ごろから14日午前0時20分ごろにかけて、韓国の飛行禁止区域近くまで接近した。これを受けて韓国軍のF-35戦闘機がスクランブル発進した。先に韓国軍は軍事演習に戦闘していたとみられる北朝鮮軍の戦闘機、12機が同じく飛行禁止区域近くまで接近したことを受け、およそ30機の戦闘機をスクランブル発進させていた。関連ニュース
北朝鮮
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/758/62/7586272_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_73d51bf71311579fe55a34ad04044d5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
軍事, 北朝鮮
軍事, 北朝鮮

韓国軍、北朝鮮軍用機10機余りの接近に緊急発進＝聯合ニュース

2022年10月14日, 08:52
© 写真 : U.S. Air Force/Staff Sgt. Danny Whitlock韓国軍、北朝鮮軍用機10機余りの接近に緊急発進＝聯合ニュース
韓国軍、北朝鮮軍用機10機余りの接近に緊急発進＝聯合ニュース - Sputnik 日本, 1920, 14.10.2022
© 写真 : U.S. Air Force/Staff Sgt. Danny Whitlock
北朝鮮の軍用機10機余りが韓国との軍事境界線付近に設定されている飛行禁止区域近くまで接近したことを受け、韓国軍は戦闘機をスクランブル発進させた。韓国軍の合同参謀本部が発表した。
北朝鮮が弾道ミサイルの発射に先立って、北朝鮮の軍用機10機余りが、13日午後10時半ごろから14日午前0時20分ごろにかけて、韓国の飛行禁止区域近くまで接近した。これを受けて韓国軍のF-35戦闘機がスクランブル発進した。
先に韓国軍は軍事演習に戦闘していたとみられる北朝鮮軍の戦闘機、12機が同じく飛行禁止区域近くまで接近したことを受け、およそ30機の戦闘機をスクランブル発進させていた。
関連ニュース
北朝鮮の弾道ミサイル、650キロ飛行でEEZ外に落下＝防衛省
浜田防衛相が北朝鮮の核開発について衆院で答弁、「核の小型化と弾頭化をすでに実現しているとみられる」
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала