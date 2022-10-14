https://sputniknews.jp/20221014/10-13343839.html
韓国軍、北朝鮮軍用機10機余りの接近に緊急発進＝聯合ニュース
韓国軍、北朝鮮軍用機10機余りの接近に緊急発進＝聯合ニュース
北朝鮮の軍用機10機余りが韓国との軍事境界線付近に設定されている飛行禁止区域近くまで接近したことを受け、韓国軍は戦闘機をスクランブル発進させた。韓国軍の合同参謀本部が発表した。 2022年10月14日, Sputnik 日本
2022-10-14T08:52+0900
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北朝鮮が弾道ミサイルの発射に先立って、北朝鮮の軍用機10機余りが、13日午後10時半ごろから14日午前0時20分ごろにかけて、韓国の飛行禁止区域近くまで接近した。これを受けて韓国軍のF-35戦闘機がスクランブル発進した。先に韓国軍は軍事演習に戦闘していたとみられる北朝鮮軍の戦闘機、12機が同じく飛行禁止区域近くまで接近したことを受け、およそ30機の戦闘機をスクランブル発進させていた。関連ニュース
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韓国軍、北朝鮮軍用機10機余りの接近に緊急発進＝聯合ニュース
北朝鮮の軍用機10機余りが韓国との軍事境界線付近に設定されている飛行禁止区域近くまで接近したことを受け、韓国軍は戦闘機をスクランブル発進させた。韓国軍の合同参謀本部が発表した。
北朝鮮が弾道ミサイルの発射に先立って、北朝鮮の軍用機10機余りが、13日午後10時半ごろから14日午前0時20分ごろにかけて、韓国の飛行禁止区域近くまで接近した。これを受けて韓国軍のF-35戦闘機がスクランブル発進した。
先に韓国軍は軍事演習に戦闘していたとみられる北朝鮮軍の戦闘機、12機が同じく飛行禁止区域近くまで接近したことを受け、およそ30機の戦闘機をスクランブル発進させていた。