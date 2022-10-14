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北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイル発射＝韓国軍合同参謀本部
https://sputniknews.jp/20221014/13341700.html
北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイル発射＝韓国軍合同参謀本部
北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイル発射＝韓国軍合同参謀本部
NHKは14日、韓国軍の合同参謀本部を引用し、北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイルを発射したと報じた。 2022年10月14日, Sputnik 日本
2022-10-14T02:17+0900
2022-10-14T02:26+0900
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韓国軍と米軍が情報の収集や分析を急いでいるという。またNHKによると、日本の海上保安庁は日本時間14日午前2時、日本の防衛省の情報として「弾道ミサイルの可能性があるものは、すでに落下したとみられる」と発表した。NHKは複数の政府関係者を引用し、弾道ミサイルの可能性があるものは、日本の排他的経済水域（EEZ）の外側に落下したとみられると報じている。関連ニュース
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北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイル発射＝韓国軍合同参謀本部

2022年10月14日, 02:17 (更新: 2022年10月14日, 02:26)
© AP Photo / Ahn Young-joon弾道ミサイル
弾道ミサイル - Sputnik 日本, 1920, 14.10.2022
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NHKは14日、韓国軍の合同参謀本部を引用し、北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイルを発射したと報じた。
韓国軍と米軍が情報の収集や分析を急いでいるという。
またNHKによると、日本の海上保安庁は日本時間14日午前2時、日本の防衛省の情報として「弾道ミサイルの可能性があるものは、すでに落下したとみられる」と発表した。
NHKは複数の政府関係者を引用し、弾道ミサイルの可能性があるものは、日本の排他的経済水域（EEZ）の外側に落下したとみられると報じている。
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