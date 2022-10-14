日本
- Sputnik 日本, 1920, 08.07.2022
安倍晋三元首相襲撃事件
7月8日午前11時半ごろ、奈良県奈良市の近鉄大和西大寺駅近くで演説を行っていた安倍晋三元首相（67）が男に銃で撃たれ、血を流して倒れた。
https://sputniknews.jp/20221014/13345363.html
安倍氏国葬経費、１２・４億円に　概算より４・２億円減
安倍氏国葬経費、１２・４億円に　概算より４・２億円減
... 2022年10月14日, Sputnik 日本
2022-10-14T12:41+0900
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事前に公表した概算費用から警備費が３億円超、接遇費が１億円弱それぞれ大きく減った。岸田文雄首相は１３日のＢＳ番組で、参列した海外要人らの滞在日数が当初より短くなり、警護や接遇の費用が想定より減額されたと述べた。(c)KYODONEWS
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国内, 安倍晋三, 経済
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安倍氏国葬経費、１２・４億円に　概算より４・２億円減

2022年10月14日, 12:41
© AFP 2022 / Kim Kyung-Hoon/POOL安倍氏国葬
安倍氏国葬 - Sputnik 日本, 1920, 14.10.2022
© AFP 2022 / Kim Kyung-Hoon/POOL
９月２７日に開催された安倍晋三元首相の国葬にかかった全体経費は、概算費用として公表された１６億６千万円より約４億２千万円減の約１２億４千万円だったことが分かった。内訳は式典費約２億４千万円、警備費約４億８千万円、海外要人らの接遇費約５億１千万円など。政府関係者が１４日、明らかにした。政府は衆参両院の予算委員会に経費の具体的内容を説明する。
事前に公表した概算費用から警備費が３億円超、接遇費が１億円弱それぞれ大きく減った。
岸田文雄首相は１３日のＢＳ番組で、参列した海外要人らの滞在日数が当初より短くなり、警護や接遇の費用が想定より減額されたと述べた。
(c)KYODONEWS
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