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安倍氏国葬経費、１２・４億円に 概算より４・２億円減

安倍氏国葬経費、１２・４億円に 概算より４・２億円減

... 2022年10月14日, Sputnik 日本

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安倍晋三元首相襲撃事件

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事前に公表した概算費用から警備費が３億円超、接遇費が１億円弱それぞれ大きく減った。岸田文雄首相は１３日のＢＳ番組で、参列した海外要人らの滞在日数が当初より短くなり、警護や接遇の費用が想定より減額されたと述べた。(c)KYODONEWS

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