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安倍氏国葬経費、１２・４億円に 概算より４・２億円減
安倍氏国葬経費、１２・４億円に 概算より４・２億円減
... 2022年10月14日, Sputnik 日本
2022-10-14T12:41+0900
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事前に公表した概算費用から警備費が３億円超、接遇費が１億円弱それぞれ大きく減った。岸田文雄首相は１３日のＢＳ番組で、参列した海外要人らの滞在日数が当初より短くなり、警護や接遇の費用が想定より減額されたと述べた。(c)KYODONEWS
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安倍氏国葬経費、１２・４億円に 概算より４・２億円減
９月２７日に開催された安倍晋三元首相の国葬にかかった全体経費は、概算費用として公表された１６億６千万円より約４億２千万円減の約１２億４千万円だったことが分かった。内訳は式典費約２億４千万円、警備費約４億８千万円、海外要人らの接遇費約５億１千万円など。政府関係者が１４日、明らかにした。政府は衆参両院の予算委員会に経費の具体的内容を説明する。
事前に公表した概算費用から警備費が３億円超、接遇費が１億円弱それぞれ大きく減った。
岸田文雄首相は１３日のＢＳ番組で、参列した海外要人らの滞在日数が当初より短くなり、警護や接遇の費用が想定より減額されたと述べた。