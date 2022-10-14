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今週のベストショット 10月8日―10月14日
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スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2022年10月14日, Sputnik 日本
2022-10-14T22:22+0900
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今週のベストショット 10月8日―10月14日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AFP 2022
トラック爆破テロが発生し、黒煙が立ち込めるクリミア大橋（ロシア・ケルチ、8日）
トラック爆破テロが発生し、黒煙が立ち込めるクリミア大橋（ロシア・ケルチ、8日）
© AFP 2022 / Richard Pierrin
反政府デモの最中に負傷した女性を介抱する男性（ハイチ・ポルトープランス、10日）
反政府デモの最中に負傷した女性を介抱する男性（ハイチ・ポルトープランス、10日）
© AP Photo / Carolyn Kaster
ワシントン記念塔の背後に登る満月（米ワシントン、9日）
ワシントン記念塔の背後に登る満月（米ワシントン、9日）
© AFP 2022 / Joseph Prezioso
「妻担ぎ選手権」に出場する新婚夫婦（米メイン州・ニューリー、8日）
「妻担ぎ選手権」に出場する新婚夫婦（米メイン州・ニューリー、8日）
© AP Photo / Kamran Jebreili
中国新興EVメーカー「小鵬汽車（Xpeng）」開発の空飛ぶタクシー「XPeng X2」の試験飛行（アラブ首長国連邦・ドバイ、10日）
中国新興EVメーカー「小鵬汽車（Xpeng）」開発の空飛ぶタクシー「XPeng X2」の試験飛行（アラブ首長国連邦・ドバイ、10日）
© AP Photo / Omar Sanadiki
1600年前の古代ローマ時代に作られたモザイク画を眺める人々（シリア・ラスタン、12日）
1600年前の古代ローマ時代に作られたモザイク画を眺める人々（シリア・ラスタン、12日）
© Sputnik / Evgeny Odinokov / メディアバンクへ移行
部分動員で招集される前、家族に別れの挨拶をする男性（ロシア・モスクワ、10日）
部分動員で招集される前、家族に別れの挨拶をする男性（ロシア・モスクワ、10日）
© AP Photo / Matias Delacroix
地滑りと洪水の被害を受けた自宅に立つ女性（ベネズエラ・ラス・テヘリアス、10日）
地滑りと洪水の被害を受けた自宅に立つ女性（ベネズエラ・ラス・テヘリアス、10日）
© Sputnik / "Land of forts" / メディアバンクへ移行
クロンシュタットの博物館に輸送されるソ連初の原子力潜水艦K-3「レニンスキー・コムソモール」（ロシア・モスクワ、10日）
クロンシュタットの博物館に輸送されるソ連初の原子力潜水艦K-3「レニンスキー・コムソモール」（ロシア・モスクワ、10日）
© AFP 2022 / Karim Sahib
未来博物館で来場者を出迎える英国の「Engineered Arts」社開発の人型ロボット「Ameca」（アラブ首長国連邦・ドバイ、11日）
未来博物館で来場者を出迎える英国の「Engineered Arts」社開発の人型ロボット「Ameca」（アラブ首長国連邦・ドバイ、11日）
© AFP 2022 / Kim Won Jin
朝鮮労働党創立77周年を記念する式典で踊る子どもたち（北朝鮮・平壌、10日）
朝鮮労働党創立77周年を記念する式典で踊る子どもたち（北朝鮮・平壌、10日）
© AFP 2022 / Khaled Desouki
ハトシェプスト女王葬祭殿でイタリアのファッションブランド「ステファノ・リッチ」の作品を披露するモデルたち（エジプト・ルクソール、9日）
ハトシェプスト女王葬祭殿でイタリアのファッションブランド「ステファノ・リッチ」の作品を披露するモデルたち（エジプト・ルクソール、9日）