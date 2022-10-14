https://sputniknews.jp/20221014/nato-13342327.html
NATOはウクライナ紛争の当事者ではないが、ウクライナ支援を続ける＝ストルテンベルグ事務総長
NATOはウクライナ紛争の当事者ではないが、ウクライナ支援を続ける＝ストルテンベルグ事務総長
北大西洋条約機構（NATO）のストルテンベルグ事務総長はNATO国防相会議を総括し、NATOはウクライナ紛争の当事者ではないが、必要な限りウクライナを支援し続けると表明した。 2022年10月14日, Sputnik 日本
2022-10-14T05:15+0900
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またストルテンベルグ氏は、NATOはいずれかの加盟国を保護する義務があるとしているその条約第5条に従わなければならないと述べ、「しかし、ウクライナに関しては、ウクライナはNATO加盟国ではないため、ウクライナへの支援は続けるが、それ以上はない」と約束した。ストルテンベルグ氏によると、ウクライナにはNATOのウクライナ向け包括的支援パッケージの一環として、燃料、冬用の装備品、医薬品が提供される。その他にも、対ドローン用手段を供与する計画だという。関連ニュース
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NATOはウクライナ紛争の当事者ではないが、ウクライナ支援を続ける＝ストルテンベルグ事務総長
北大西洋条約機構（NATO）のストルテンベルグ事務総長はNATO国防相会議を総括し、NATOはウクライナ紛争の当事者ではないが、必要な限りウクライナを支援し続けると表明した。
またストルテンベルグ氏は、NATOはいずれかの加盟国を保護する義務があるとしているその条約第5条に従わなければならないと述べ、「しかし、ウクライナに関しては、ウクライナはNATO加盟国ではないため、ウクライナへの支援は続けるが、それ以上はない」と約束した。
ストルテンベルグ氏によると、ウクライナにはNATOのウクライナ向け包括的支援パッケージの一環として、燃料、冬用の装備品、医薬品が提供される。その他にも、対ドローン用手段を供与する計画だという。