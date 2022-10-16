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ロシア・ベルゴロド州の軍演習場でテロ＝露国防省
https://sputniknews.jp/20221016/13374771.html
ロシア・ベルゴロド州の軍演習場でテロ＝露国防省
ロシア・ベルゴロド州の軍演習場でテロ＝露国防省
ロシア国防省は15日、ロシア西部ベルゴロド州に位置する西部軍管区の演習場でテロがあったと発表した。犯人は独立国家共同体（CIS）のいずれかの国出身の2人とみられている。 2022年10月16日, Sputnik 日本
2022-10-16T04:30+0900
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国防省は次のように発表している。国防省の発表によると、テロは志願兵の訓練中に発生。犯人2人は部隊の人員に向かって発砲したという。これまでに11人が死亡し、15人が重軽傷を負い医療機関に搬送された。2人の犯人はその場で殲滅されたとしている。治安当局が現場で捜査にあたっている。
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ロシア・ベルゴロド州の軍演習場でテロ＝露国防省

2022年10月16日, 04:30 (更新: 2022年10月16日, 04:43)
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ロシア国防省 - Sputnik 日本, 1920, 16.10.2022
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ロシア国防省は15日、ロシア西部ベルゴロド州に位置する西部軍管区の演習場でテロがあったと発表した。犯人は独立国家共同体（CIS）のいずれかの国出身の2人とみられている。
国防省は次のように発表している。

「10月15日、ベルゴロド州内の西部軍管区の演習場で、CIS諸国のいずれかの出身の2人によってテロが引き起こされた」

国防省の発表によると、テロは志願兵の訓練中に発生。犯人2人は部隊の人員に向かって発砲したという。これまでに11人が死亡し、15人が重軽傷を負い医療機関に搬送された。
2人の犯人はその場で殲滅されたとしている。治安当局が現場で捜査にあたっている。
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