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国民年金、納付４５年へ延長検討 受給水準の低下食い止め
国民年金、納付４５年へ延長検討 受給水準の低下食い止め
... 2022年10月16日, Sputnik 日本
2022-10-16T09:20+0900
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社会保障審議会（厚生労働相の諮問機関）が月内に議論に着手。政府は２０２４年に結論を出し、２５年の通常国会に改正法案提出を目指す。(c)KYODONEWS
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国民年金、納付４５年へ延長検討 受給水準の低下食い止め
政府は国民年金（基礎年金）の保険料納付期間を現行の２０歳以上６０歳未満の４０年間から延長し、６５歳までの４５年間とする検討に入った。自営業者や、６０歳以降は働かない元会社員らは負担が増す。企業の雇用延長などで６５歳まで働く人は現在も保険料を払っており負担は変わらない。今後の高齢者急増と、社会保障制度の支え手である現役世代の減少を受け、受給水準の低下を少しでも食い止めるため財源を補うのが狙い。関係者への取材で１５日、分かった。
社会保障審議会（厚生労働相の諮問機関）が月内に議論に着手。政府は２０２４年に結論を出し、２５年の通常国会に改正法案提出を目指す。