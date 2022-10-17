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日豪首脳、新安保宣言へ 天然ガス供給協力要請も
日豪首脳、新安保宣言へ 天然ガス供給協力要請も
... 2022年10月17日, Sputnik 日本
2022-10-17T07:40+0900
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新宣言には「自由で開かれたインド太平洋」実現に向け、防衛や経済安保での連携が盛り込まれる方向だ。中国による軍事拠点化が懸念されている南太平洋のソロモン諸島情勢を踏まえた対応。(c)KYODONEWS
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日豪首脳、新安保宣言へ 天然ガス供給協力要請も
岸田文雄首相は２２日にオーストラリアで予定するアルバニージー首相との会談で、安全保障協力に関する新宣言を発表する方向で調整に入った。日本政府筋が１６日明らかにした。中国の海洋進出や軍事力拡大への対応を念頭に「準同盟国」と位置付けるオーストラリアとの連携を強化する。会談では資源国オーストラリアからの液化天然ガス（ＬＮＧ）安定供給で協力も求めるとみられる。
新宣言には「自由で開かれたインド太平洋」実現に向け、防衛や経済安保での連携が盛り込まれる方向だ。中国による軍事拠点化が懸念されている南太平洋のソロモン諸島情勢を踏まえた対応。