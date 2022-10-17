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パリで生活費高騰反対のデモ　主催者は14万人参加と発表
パリで生活費高騰反対のデモ　主催者は14万人参加と発表
16日、仏パリで生活費高騰に反対するデモ行進が行われ、主催者の発表では14万人が参加した。仏テレビ局BFMTVが報じた。 2022年10月17日, Sputnik 日本
2022-10-17T08:28+0900
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生活費高騰への反対デモは、ジャン＝リュック・メランション率いる極左政党「不服従のフランス」、「欧州エコロジー・緑の党」、社会党のほか、複数の労働組合や協会の呼びかけにより、パリで行われた。デモ隊は、賃金や社会保障の引き上げ、電力料金の凍結、超過利潤税の導入、環境プロジェクトに対する投資などを求めた。また、燃料や食料品の値上げ、定年退職年齢の引き上げにも抗議した。主催者の推定によると、デモの参加者は14万人。一方、警察はデモ参加者の数について3万人としている。テレビ局BFMTVの報道によると、デモ隊が機動隊と衝突し、警察官約2000人と国家憲兵も加わったという。デモは平和的に行われたものの、一部では過激派が参加し警察と衝突。数名のデモ参加者が負傷した。関連ニュース
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パリで生活費高騰反対のデモ　主催者は14万人参加と発表

2022年10月17日, 08:28
© Sputnik / Mark Peris / メディアバンクへ移行パリ、生活費高騰反対のデモ（16日）
パリ、生活費高騰反対のデモ（16日） - Sputnik 日本, 1920, 17.10.2022
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16日、仏パリで生活費高騰に反対するデモ行進が行われ、主催者の発表では14万人が参加した。仏テレビ局BFMTVが報じた。
生活費高騰への反対デモは、ジャン＝リュック・メランション率いる極左政党「不服従のフランス」、「欧州エコロジー・緑の党」、社会党のほか、複数の労働組合や協会の呼びかけにより、パリで行われた。デモ隊は、賃金や社会保障の引き上げ、電力料金の凍結、超過利潤税の導入、環境プロジェクトに対する投資などを求めた。また、燃料や食料品の値上げ、定年退職年齢の引き上げにも抗議した。
主催者の推定によると、デモの参加者は14万人。一方、警察はデモ参加者の数について3万人としている。
テレビ局BFMTVの報道によると、デモ隊が機動隊と衝突し、警察官約2000人と国家憲兵も加わったという。
デモは平和的に行われたものの、一部では過激派が参加し警察と衝突。数名のデモ参加者が負傷した。
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