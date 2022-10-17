https://sputniknews.jp/20221017/13381940.html

パリで生活費高騰反対のデモ 主催者は14万人参加と発表

パリで生活費高騰反対のデモ 主催者は14万人参加と発表

16日、仏パリで生活費高騰に反対するデモ行進が行われ、主催者の発表では14万人が参加した。仏テレビ局BFMTVが報じた。 2022年10月17日, Sputnik 日本

2022-10-17T08:28+0900

2022-10-17T08:28+0900

2022-10-17T08:28+0900

フランス

パリ

抗議

社会

欧州

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/13382043_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_9dac1bb9bff1feb146a77ebf789e283c.jpg

生活費高騰への反対デモは、ジャン＝リュック・メランション率いる極左政党「不服従のフランス」、「欧州エコロジー・緑の党」、社会党のほか、複数の労働組合や協会の呼びかけにより、パリで行われた。デモ隊は、賃金や社会保障の引き上げ、電力料金の凍結、超過利潤税の導入、環境プロジェクトに対する投資などを求めた。また、燃料や食料品の値上げ、定年退職年齢の引き上げにも抗議した。主催者の推定によると、デモの参加者は14万人。一方、警察はデモ参加者の数について3万人としている。テレビ局BFMTVの報道によると、デモ隊が機動隊と衝突し、警察官約2000人と国家憲兵も加わったという。デモは平和的に行われたものの、一部では過激派が参加し警察と衝突。数名のデモ参加者が負傷した。関連ニュース

フランス

パリ

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

フランス, パリ, 抗議, 社会, 欧州