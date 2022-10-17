https://sputniknews.jp/20221017/13389456.html
ロシア軍、ウクライナの軍事施設と電力システムへの攻撃継続 目標達成＝ロシア国防省
ロシア軍、ウクライナの軍事施設と電力システムへの攻撃継続 目標達成＝ロシア国防省
ロシア国防省は17日、ロシア軍がウクライナの軍事関連施設と電力系統を誘導ミサイルで攻撃したと発表。国防省によると、標的となった構造物はすべて破壊された。 2022年10月17日, Sputnik 日本
2022-10-17T18:47+0900
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2022-10-17T18:55+0900
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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ロシア国防省はまた、ウクライナ施設へのミサイル攻撃の映像を公開した。ロシアのプーチン大統領は10日、ウクライナの軍事、通信、エネルギー関連施設に対する集中攻撃を行ったと発表した。プーチン大統領は、ウクライナはこれまでロシア連邦領内でテロ行為を繰り返しており、その脅威レベルに合致した、厳しい対応を行うと明言していた。関連記事ウクライナ全土で爆発 全土で空襲警報
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ロシア軍、ウクライナの軍事施設と電力システムへの攻撃継続 目標達成＝ロシア国防省
2022年10月17日, 18:47 (更新: 2022年10月17日, 18:55)
ロシア国防省は17日、ロシア軍がウクライナの軍事関連施設と電力系統を誘導ミサイルで攻撃したと発表。国防省によると、標的となった構造物はすべて破壊された。
ロシア国防省はまた、ウクライナ施設へのミサイル攻撃の映像を公開した。
ロシアのプーチン大統領
は10日、ウクライナの軍事、通信、エネルギー関連施設に対する集中攻撃を行ったと発表した。プーチン大統領は、ウクライナはこれまでロシア連邦領内でテロ行為を繰り返しており、その脅威レベルに合致した、厳しい対応を行うと明言していた。