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「バロンドール」 仏代表FWベンゼマが初受賞
「バロンドール」 仏代表FWベンゼマが初受賞
17日、フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』が選ぶ昨シーズンの最優秀選手賞「バロンドール」の授賞式がパリで行われ、レアルマドリード所属のフランス代表フォワード、カリム・ベンゼマ選手が初受賞した。フランス代表選手の受賞は、1998年以来24年ぶり。 2022年10月18日, Sputnik 日本
2022-10-18T22:12+0900
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ベンゼマ選手は1987年生まれの34歳。昨シーズンの欧州チャンピオンズリーグとスペイン1部リーグでは得点王に輝き、チームのリーグ2連覇に大きく貢献した。また、最優秀クラブ賞はマンチェスター・シティが、女子バロンドール賞はFCバルセロナのスペイン代表ミッドフィルダー、アレクシア・プテラス選手がそれぞれ受賞した。「バロンドール」は1956年創設。最多受賞はパリ・サンジェルマン所属・アルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手で、これまでに7回受賞している。
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「バロンドール」 仏代表FWベンゼマが初受賞
17日、フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』が選ぶ昨シーズンの最優秀選手賞「バロンドール」の授賞式がパリで行われ、レアルマドリード所属のフランス代表フォワード、カリム・ベンゼマ選手が初受賞した。フランス代表選手の受賞は、1998年以来24年ぶり。
ベンゼマ選手は1987年生まれの34歳。昨シーズンの欧州チャンピオンズリーグとスペイン1部リーグでは得点王に輝き、チームのリーグ2連覇に大きく貢献した。
また、最優秀クラブ賞はマンチェスター・シティが、女子バロンドール賞はFCバルセロナのスペイン代表ミッドフィルダー、アレクシア・プテラス選手がそれぞれ受賞した。
「バロンドール」は1956年創設。最多受賞はパリ・サンジェルマン所属・アルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手で、これまでに7回受賞
している。
© AFP 2022 / Franck Fife
バロンドール賞を受賞したレアル・マドリードのフランス代表FW、カリム・ベンゼマ選手（フランス・パリ、17日）
バロンドール賞を受賞したレアル・マドリードのフランス代表FW、カリム・ベンゼマ選手（フランス・パリ、17日）
© AFP 2022 / Franck Fife
最優秀クラブ賞のトロフィーを授与されるマンチェスター・シティのフットボールディレクター、アイトール・ベギリスタイン氏（左）、ベルギー代表MFケヴィン・デ・ブライネ選手（左から3番目）とブラジル代表GKエデルソン・モラエス選手（右から2場目）（フランス・パリ、17日）
最優秀クラブ賞のトロフィーを授与されるマンチェスター・シティのフットボールディレクター、アイトール・ベギリスタイン氏（左）、ベルギー代表MFケヴィン・デ・ブライネ選手（左から3番目）とブラジル代表GKエデルソン・モラエス選手（右から2場目）（フランス・パリ、17日）
© AFP 2022 / Alain Jocard
バロンドール授賞式の会場に到着したベンゼマ選手の恋人、ジョーダン・オズナさん（フランス・パリ、17日）
バロンドール授賞式の会場に到着したベンゼマ選手の恋人、ジョーダン・オズナさん（フランス・パリ、17日）
© AFP 2022 / Franck Fife
最優秀GK「ヤシン・トロフィー」を受賞したドルトムントのコートジボワール代表FW、セバスティアン・ハラー選手（フランス・パリ、17日）
最優秀GK「ヤシン・トロフィー」を受賞したドルトムントのコートジボワール代表FW、セバスティアン・ハラー選手（フランス・パリ、17日）
© AFP 2022 / Alain Jocard
恋人のミシェル・ゲルジッヒさんと授賞式に出席したレアル・マドリーのベルギー代表GK、ティボー・クルトワ選手（フランス・パリ、17日）
恋人のミシェル・ゲルジッヒさんと授賞式に出席したレアル・マドリーのベルギー代表GK、ティボー・クルトワ選手（フランス・パリ、17日）
© AFP 2022 / Franck Fife
女子バロンドール賞を受賞したFCバルセロナのスペイン代表MF、アレクシア・プテラス選手（フランス・パリ、17日）
女子バロンドール賞を受賞したFCバルセロナのスペイン代表MF、アレクシア・プテラス選手（フランス・パリ、17日）
© AFP 2022 / Franck Fife
バロンドール授賞式の会場に到着したワシントン・スピリットの米国代表FW、トリニティ・ロッドマン選手（フランス・パリ、17日）
バロンドール授賞式の会場に到着したワシントン・スピリットの米国代表FW、トリニティ・ロッドマン選手（フランス・パリ、17日）
© AFP 2022 / Alain Jocard
妻のアンナ・レヴァンドフスカさんと授賞式に出席したFCバルセロナのポーランド代表FW、ロベルト・レヴァンドフスキ選手（フランス・パリ、17日）
妻のアンナ・レヴァンドフスカさんと授賞式に出席したFCバルセロナのポーランド代表FW、ロベルト・レヴァンドフスキ選手（フランス・パリ、17日）
© AFP 2022 / Franck Fife
妻のイザベル・グラールさんと授賞式に出席したフランクフルトのドイツ代表GK、ケビン・トラップ選手（フランス・パリ、17日）
妻のイザベル・グラールさんと授賞式に出席したフランクフルトのドイツ代表GK、ケビン・トラップ選手（フランス・パリ、17日）
© AFP 2022 / Franck Fife
21歳以下の最優秀選手に贈られる「コパトロフィー」を受章したFCバルセロナのスペイン代表MF、ガビ（パブロ・パエス）選手（フランス・パリ、17日）
21歳以下の最優秀選手に贈られる「コパトロフィー」を受章したFCバルセロナのスペイン代表MF、ガビ（パブロ・パエス）選手（フランス・パリ、17日）
© AFP 2022 / Franck Fife
授賞式の会場でサインに応じるレアル・マドリードのフランス代表FW、カリム・ベンゼマ選手（（フランス・パリ、17日）
授賞式の会場でサインに応じるレアル・マドリードのフランス代表FW、カリム・ベンゼマ選手（（フランス・パリ、17日）