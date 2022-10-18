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旧統一教会被害で救済法案 政府、今国会成立目指す
旧統一教会被害で救済法案 政府、今国会成立目指す
政府は18日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）による霊感商法などの被害を踏まえ、今国会での救済法案の提出へ本格調整に入った。今国会での成立を目指す。 2022年10月18日, Sputnik 日本
2022-10-18T23:15+0900
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日本の政治家と旧統一教会のつながり
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消費者契約法改正のほか、不当寄付を規制する新法を含めた一括法案での提出も選択肢となる。岸田文雄首相は衆院予算委員会で「今国会を念頭に、できるだけ早く提出させる」と強調した。消費者庁、法務省、文部科学省、警察庁の4省庁は新チームを発足。政府は法案作成へ準備を加速させる。救済法案は、消費者庁の検討会が17日に公表した提言がベース。宗教法人法に基づく質問権行使と併せ、旧統一教会の問題を巡る政府対策の両輪となる。(c)KYODONEWS
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旧統一教会被害で救済法案 政府、今国会成立目指す
政府は18日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）による霊感商法などの被害を踏まえ、今国会での救済法案の提出へ本格調整に入った。今国会での成立を目指す。
消費者契約法改正のほか、不当寄付を規制する新法を含めた一括法案での提出も選択肢となる。岸田文雄首相は衆院予算委員会で「今国会を念頭に、できるだけ早く提出させる」と強調した。消費者庁、法務省、文部科学省、警察庁の4省庁は新チームを発足。政府は法案作成へ準備を加速させる。
救済法案は、消費者庁の検討会が17日に公表した提言がベース。宗教法人法に基づく質問権行使と併せ、旧統一教会の問題を巡る政府対策の両輪となる。