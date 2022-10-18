旧統一教会被害で救済法案　政府、今国会成立目指す

日本の政治家と旧統一教会のつながり

安倍晋三氏の銃撃事件後、自民党を中心に日本の政界と旧統一教会（世界平和統一家庭連合に改称）の癒着の事実が暴露され、比例して内閣支持率は過去最低を更新。岸田首相は「質問権」を行使した調査の実施を指示、日本司法支援センター内には新設部署まで登場。支持統一教会は韓国で創設された新興宗教団体。一連の諸国には破壊的な全体主義的カルト教団とみなされている。