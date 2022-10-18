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旧統一教会 - Sputnik 日本, 1920, 25.08.2022
日本の政治家と旧統一教会のつながり
安倍晋三氏の銃撃事件後、自民党を中心に日本の政界と旧統一教会（世界平和統一家庭連合に改称）の癒着の事実が暴露され、比例して内閣支持率は過去最低を更新。岸田首相は「質問権」を行使した調査の実施を指示、日本司法支援センター内には新設部署まで登場。支持統一教会は韓国で創設された新興宗教団体。一連の諸国には破壊的な全体主義的カルト教団とみなされている。
https://sputniknews.jp/20221018/13411192.html
旧統一教会被害で救済法案　政府、今国会成立目指す
旧統一教会被害で救済法案　政府、今国会成立目指す
政府は18日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）による霊感商法などの被害を踏まえ、今国会での救済法案の提出へ本格調整に入った。今国会での成立を目指す。 2022年10月18日, Sputnik 日本
2022-10-18T23:15+0900
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消費者契約法改正のほか、不当寄付を規制する新法を含めた一括法案での提出も選択肢となる。岸田文雄首相は衆院予算委員会で「今国会を念頭に、できるだけ早く提出させる」と強調した。消費者庁、法務省、文部科学省、警察庁の4省庁は新チームを発足。政府は法案作成へ準備を加速させる。救済法案は、消費者庁の検討会が17日に公表した提言がベース。宗教法人法に基づく質問権行使と併せ、旧統一教会の問題を巡る政府対策の両輪となる。(c)KYODONEWS
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旧統一教会被害で救済法案　政府、今国会成立目指す

2022年10月18日, 23:15
© Junpei Abe国会議事堂
国会議事堂 - Sputnik 日本, 1920, 18.10.2022
© Junpei Abe
政府は18日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）による霊感商法などの被害を踏まえ、今国会での救済法案の提出へ本格調整に入った。今国会での成立を目指す。
消費者契約法改正のほか、不当寄付を規制する新法を含めた一括法案での提出も選択肢となる。岸田文雄首相は衆院予算委員会で「今国会を念頭に、できるだけ早く提出させる」と強調した。消費者庁、法務省、文部科学省、警察庁の4省庁は新チームを発足。政府は法案作成へ準備を加速させる。
救済法案は、消費者庁の検討会が17日に公表した提言がベース。宗教法人法に基づく質問権行使と併せ、旧統一教会の問題を巡る政府対策の両輪となる。
(c)KYODONEWS
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