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露エイスクにSu-34が墜落

露エイスクにSu-34が墜落

ロシア国防省は、同国南部クラスノダール地方のエイスクにロシアの超音速戦闘爆撃機 Su-34 が墜落したと発表した。パイロットは緊急脱出した。 2022年10月18日, Sputnik 日本

2022-10-18T01:21+0900

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国防省は「2022年10月17日、南部軍管区の軍用飛行場から練習・訓練飛行を行うために高度を上げていた際、航空機Su-34が墜落した。航空機はエイスク市の区域内に墜落した」と発表した。ロシア非常事態省クラスノダール地方総局によると、Su-34はエイスク市のマンションの中庭に墜落し、マンションの1階から9階が燃えている。また同総局は、「火災の面積は2000平方メートル」で、2人が死亡、15人が負傷と発表した。ロシアのプーチン大統領は、被災者への必要な支援をすべて行うよう指示した。

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