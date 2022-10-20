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米国務副長官、来週訪日へ 林外相らと会談、日韓次官と協
米国務副長官、来週訪日へ 林外相らと会談、日韓次官と協
【ワシントン共同】米国務省は１９日、シャーマン副長官が２４～２７日に東京と米西部ワシントン州シアトルを訪問すると発表した。東京で林芳正外相や秋葉剛男国家安全保障局長、防衛省の鈴木敦夫事務次官と会談。外務省の森健良事務次官、韓国の趙賢東外務第１次官との日米韓次官協議にも臨む。 2022年10月20日, Sputnik 日本
2022-10-20T11:40+0900
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シャーマン氏は東京で日韓の大学生や日本のＬＧＢＴＱなど性的少数者との面会も予定している。国務省は同盟国の日韓や、インド太平洋地域への米国の継続的な関与を示すとしている。(c)KYODONEWS
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米国務副長官、来週訪日へ 林外相らと会談、日韓次官と協
【ワシントン共同】米国務省は１９日、シャーマン副長官が２４～２７日に東京と米西部ワシントン州シアトルを訪問すると発表した。東京で林芳正外相や秋葉剛男国家安全保障局長、防衛省の鈴木敦夫事務次官と会談。外務省の森健良事務次官、韓国の趙賢東外務第１次官との日米韓次官協議にも臨む。
シャーマン氏は東京で日韓の大学生や日本のＬＧＢＴＱなど性的少数者との面会も予定している。国務省は同盟国の日韓や、インド太平洋地域への米国の継続的な関与を示すとしている。