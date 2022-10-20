https://sputniknews.jp/20221020/13432639.html

米国務副長官、来週訪日へ 林外相らと会談、日韓次官と協

米国務副長官、来週訪日へ 林外相らと会談、日韓次官と協

【ワシントン共同】米国務省は１９日、シャーマン副長官が２４～２７日に東京と米西部ワシントン州シアトルを訪問すると発表した。東京で林芳正外相や秋葉剛男国家安全保障局長、防衛省の鈴木敦夫事務次官と会談。外務省の森健良事務次官、韓国の趙賢東外務第１次官との日米韓次官協議にも臨む。 2022年10月20日, Sputnik 日本

2022-10-20T11:40+0900

2022-10-20T11:40+0900

2022-10-20T11:40+0900

米国

国内

日米関係

政治

国際

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/489/63/4896341_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c6fc98c69f2288d15b97e4c1847eed9c.jpg

シャーマン氏は東京で日韓の大学生や日本のＬＧＢＴＱなど性的少数者との面会も予定している。国務省は同盟国の日韓や、インド太平洋地域への米国の継続的な関与を示すとしている。(c)KYODONEWS

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

米国, 国内, 日米関係, 政治, 国際