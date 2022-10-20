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日本、今年度上半期の貿易赤字を記録　過去最大
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日本の今年度上半期（4～9月）における貿易統計は、輸出から輸入を差し引いた貿易収支が11兆75億円となり、半年間の数値としては1979年以降、過去最大の赤字額となった。財務省が発表した。 2022年10月20日, Sputnik 日本
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財務省が発表した統計によると、日本の輸入は44.5%増加し、60兆5838億円に達した。同じ期間に、輸出は19.6%しか増加せず、49兆5763億円に留まった。記録的な貿易赤字が最後に記録されたのは、2013 会計年度の下半期 (2013年10月から 2014年3月31日まで) 。当時、貿易収支は約8兆7600億円となった。貿易赤字は、日本が輸入を余儀なくされているエネルギー価格の高騰、及び円安の加速により拡大した。関連ニュース
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日本、今年度上半期の貿易赤字を記録　過去最大

2022年10月20日, 12:00 (更新: 2022年10月20日, 12:37)
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東京都港区 - Sputnik 日本, 1920, 20.10.2022
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日本の今年度上半期（4～9月）における貿易統計は、輸出から輸入を差し引いた貿易収支が11兆75億円となり、半年間の数値としては1979年以降、過去最大の赤字額となった。財務省が発表した。
財務省が発表した統計によると、日本の輸入は44.5%増加し、60兆5838億円に達した。同じ期間に、輸出は19.6%しか増加せず、49兆5763億円に留まった。
記録的な貿易赤字が最後に記録されたのは、2013 会計年度の下半期 (2013年10月から 2014年3月31日まで) 。当時、貿易収支は約8兆7600億円となった。
財務省 - Sputnik 日本, 1920, 20.10.2022
露日間の貿易高、9月で14％減少＝財務省
09:47
貿易赤字は、日本が輸入を余儀なくされているエネルギー価格の高騰、及び円安の加速により拡大した。
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