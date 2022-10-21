首相、初の豪州訪問に出発 対中国、安保協力の深化へ

© AP Photo / Carl Court 岸田文雄首相 © AP Photo / Carl Court

岸田文雄首相は２１日午前、就任後初のオーストラリア訪問に向け、政府専用機で羽田空港を出発した。西部パースで２２日に予定しているアルバニージー首相との会談では、アジア太平洋で軍事的存在感を増す中国を念頭に、安全保障協力に関する新たな共同宣言発表を調整。資源国・オーストラリアからの資源エネルギーの安定供給の重要性についても議論する。