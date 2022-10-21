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首相、初の豪州訪問に出発 対中国、安保協力の深化へ
首相、初の豪州訪問に出発 対中国、安保協力の深化へ
... 2022年10月21日, Sputnik 日本
2022-10-21T11:44+0900
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首相は、訪問に先立ち「防衛協力、『自由で開かれたインド太平洋』、資源エネルギーの問題を中心に議論を深めたい」と羽田空港で記者団に語った。日本の首相のオーストラリア訪問は２０１８年の安倍晋三氏以来。(c)KYODONEWS
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首相、初の豪州訪問に出発 対中国、安保協力の深化へ
岸田文雄首相は２１日午前、就任後初のオーストラリア訪問に向け、政府専用機で羽田空港を出発した。西部パースで２２日に予定しているアルバニージー首相との会談では、アジア太平洋で軍事的存在感を増す中国を念頭に、安全保障協力に関する新たな共同宣言発表を調整。資源国・オーストラリアからの資源エネルギーの安定供給の重要性についても議論する。
首相は、訪問に先立ち「防衛協力、『自由で開かれたインド太平洋』、資源エネルギーの問題を中心に議論を深めたい」と羽田空港で記者団に語った。
日本の首相のオーストラリア訪問は２０１８年の安倍晋三氏以来。