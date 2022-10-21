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日本 福島県で震度5の地震が発生

日本 福島県で震度5の地震が発生

日本では21日午後3時19分頃、福島県で震度5の地震が発生した。気象庁が発表した。 2022年10月21日, Sputnik 日本

2022-10-21T15:29+0900

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福島県浜通りで震度5弱、福島中通りで震度3が観測された。震源地は福島県沖で、震源の深さは30キロ。マグニチュードは5.1。また、福島県広野町、双葉町など県内の複数の市町村で震度4が観測された。この地震による津波の心配はないという。東京電力によると、福島第一原子力発電所と第二原子力発電所で地震による異常が発生していないか現在確認作業が行われている。 JR東日本によると、東北新幹線は通常どおり運転している。 日本政府はこの地震を受け、首相官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し、被害の確認を行っている。

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