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EU主要国、エネルギー危機対策で合意形成＝欧州理事会議長
EU主要国、エネルギー危機対策で合意形成＝欧州理事会議長
EU（欧州連合）の主要国はエネルギー危機の対策で合意にたどり着いた。欧州理事会のシャルル・ミシェル議長がツイッターへの投稿で明らかにした。 2022年10月21日, Sputnik 日本
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ミシェル議長はツイッターへの投稿で、「欧州理事会はエネルギーで合意に達成した。団結と連帯が優勢を占めている。家庭とビジネス向けのエネルギー価格抑制に関連して措置を講じることで合意した」と記した。これを受け、欧州委員会はEU 加盟国と連携し、「異常な価格のケースを封じ込める」ため、EUが輸入するガスの価格修正を実現する上での仕組みづくりを行う。欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は、EU加盟国のエネルギー相らと協力し、市場価格修正のメカニズムを実現するための法整備を進めるとした。関連ニュース
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EU主要国、エネルギー危機対策で合意形成＝欧州理事会議長

2022年10月21日, 13:32
© Sputnik / Алексей ВитвицкийEU主要国、エネルギー危機対策で合意形成＝欧州理事会議長
EU主要国、エネルギー危機対策で合意形成＝欧州理事会議長 - Sputnik 日本, 1920, 21.10.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
EU（欧州連合）の主要国はエネルギー危機の対策で合意にたどり着いた。欧州理事会のシャルル・ミシェル議長がツイッターへの投稿で明らかにした。
ミシェル議長はツイッターへの投稿で、「欧州理事会はエネルギーで合意に達成した。団結と連帯が優勢を占めている。家庭とビジネス向けのエネルギー価格抑制に関連して措置を講じることで合意した」と記した。
露天然ガス、及びロシアを交えた停戦交渉の機会を失えばドイツは負ける＝独野党党首 - Sputnik 日本, 1920, 16.10.2022
露天然ガス、及びロシアを交えた停戦交渉の機会を失えばドイツは負ける＝独野党党首
10月16日, 15:14
これを受け、欧州委員会はEU 加盟国と連携し、「異常な価格のケースを封じ込める」ため、EUが輸入するガスの価格修正を実現する上での仕組みづくりを行う。欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は、EU加盟国のエネルギー相らと協力し、市場価格修正のメカニズムを実現するための法整備を進めるとした。
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