https://sputniknews.jp/20221023/13476598.html
政府が元米高官から意見聴取 中国対処巡り、長期指針改定で
政府が元米高官から意見聴取 中国対処巡り、長期指針改定で
政府が外交・安全保障政策の長期指針「国家安全保障戦略」などの改定に向け、軍備拡張を続ける中国への対処を中心に、元米高官らにヒアリングしていたことが分かった。 2022年10月23日, Sputnik 日本
2022-10-23T00:29+0900
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米側は、日米の役割分担を巡る協議が重要だと提起。日本が敵基地攻撃能力（反撃能力）を持つなら、米側と詳細な議論が必要だと言及した。台湾有事の可能性が高まっているとも訴えた。日本側からは、日本はどの程度の打撃力を持つべきかとの質問が出た。聴取は非公表とされた。関係者が22日、明らかにした。対象は、国防副長官を務めたロバート・ワーク氏や、シンクタンクの有識者。4～5月にオンラインで行われた。(c)KYODONEWS
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政府が元米高官から意見聴取 中国対処巡り、長期指針改定で
政府が外交・安全保障政策の長期指針「国家安全保障戦略」などの改定に向け、軍備拡張を続ける中国への対処を中心に、元米高官らにヒアリングしていたことが分かった。
米側は、日米の役割分担を巡る協議が重要だと提起。日本が敵基地攻撃能力（反撃能力）を持つなら、米側と詳細な議論が必要だと言及した。台湾有事の可能性が高まっているとも訴えた。日本側からは、日本はどの程度の打撃力を持つべきかとの質問が出た。聴取は非公表とされた。関係者が22日、明らかにした。
対象は、国防副長官を務めたロバート・ワーク氏や、シンクタンクの有識者。4～5月にオンラインで行われた。