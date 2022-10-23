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ウクライナ政府　自国で「汚い爆弾」による挑発行為を準備
ウクライナ政府　自国で「汚い爆弾」による挑発行為を準備
ウクライナを含む各国の信頼できる情報筋によると、ウクライナ政権は自国内でいわゆる「汚い爆弾」、あるいは低収量の核兵器の爆発を伴う挑発行為を準備している。 2022年10月23日, Sputnik 日本
2022-10-23T16:18+0900
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その情報筋によると、ウクライナ南部ドニプロペトロウシク州のジョーフチ・ヴォーディーにある東部鉱業加工コンビナートの幹部やキーウ（キエフ）核研究所が、ウクライナ当局の指示でこの「汚い爆弾」を製造しているという。この挑発行為の目的は、ロシアがウクライナの戦場で大量破壊兵器を使用したと非難し、それによってロシア政府の信用を失墜させることを目的とした強力な反ロシアキャンペーンを世界に展開することにある。関連ニュース
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ウクライナ政府　自国で「汚い爆弾」による挑発行為を準備

2022年10月23日, 16:18
© AFP 2022 / Yasuyoshi Chibaウクライナ兵
ウクライナ兵 - Sputnik 日本, 1920, 23.10.2022
© AFP 2022 / Yasuyoshi Chiba
ウクライナを含む各国の信頼できる情報筋によると、ウクライナ政権は自国内でいわゆる「汚い爆弾」、あるいは低収量の核兵器の爆発を伴う挑発行為を準備している。
その情報筋によると、ウクライナ南部ドニプロペトロウシク州のジョーフチ・ヴォーディーにある東部鉱業加工コンビナートの幹部やキーウ（キエフ）核研究所が、ウクライナ当局の指示でこの「汚い爆弾」を製造しているという。
露外務省 - Sputnik 日本, 1920, 19.10.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアはウクライナを核兵器で脅したことはなかったし、脅していない＝露外務省
10月19日, 20:00
この挑発行為の目的は、ロシアがウクライナの戦場で大量破壊兵器を使用したと非難し、それによってロシア政府の信用を失墜させることを目的とした強力な反ロシアキャンペーンを世界に展開することにある。
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