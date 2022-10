フィギュア　スケートアメリカで坂本が優勝　ロシア国内大会と結果を比較

🏆 Final results for the Women‘s event at the ISU Grand Prix of Figure Skating Skate America 2022 in Norwood, 🇺🇸



🥇 Kaori Sakamoto

🥈 Isabeau Levito

🥉 Amber Glenn



