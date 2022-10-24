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日本への原爆投下に対して米国に公正な判決を下していたら、世界は「核の病」から救われていただろう＝露対外情報庁長官
日本への原爆投下に対して米国に公正な判決を下していたら、世界は「核の病」から救われていただろう＝露対外情報庁長官
... 2022年10月24日, Sputnik 日本
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日本への原爆投下に対して米国に公正な判決を下していたら、世界は「核の病」から救われていただろう＝露対外情報庁長官
2022年10月24日, 17:42 (更新: 2022年10月24日, 17:51)
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ロシア対外情報庁（SVR）のセルゲイ・ナルイシキン長官は、大きな核の問題をめぐり、歴史の教訓をすべて思い出し、学ぶ必要があるとの考えを示し、「それらはキューバ危機よりも前に始まった」と述べた。ナルイシキン氏は、広島と長崎への原爆投下に対して人類が1945年に米国に公正な判決を下していたならば、世界は信頼できる「核の病気に対するワクチン接種」を受けていただろうと語った。