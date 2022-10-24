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中国 7～9月期のGDP成長率は3.9％増
中国 7～9月期のGDP成長率は3.9％増
中国国家統計局は24日、2022年7～9月期のGDP（国内総生産）を発表した。物価変動の影響を除き、実質で前年同期比3.9％増となった。 2022年10月24日, Sputnik 日本
2022-10-24T12:58+0900
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、上海市がロックダウンされた4～6月期の0.4増からは改善したものの、政府が目標とする2022年のGDP実質成長率「5.5％前後」を大きく下回る水準となり、目標達成は難しくなった。日本経済新聞の指摘によると、地方政府のインフラ投資が伸びたが、新型コロナウイルス対策の移動制限が経済活動を妨げている。7〜9月期のGDP統計は当初18日に発表が予定されていたが、第20回共産党大会開催に伴い、直前に延期が発表された。関連ニュース
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中国 7～9月期のGDP成長率は3.9％増
中国国家統計局は24日、2022年7～9月期のGDP（国内総生産）を発表した。物価変動の影響を除き、実質で前年同期比3.9％増となった。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、上海市がロックダウンされた4～6月期の0.4増からは改善したものの、政府が目標とする2022年のGDP実質成長率「5.5％前後」を大きく下回る水準となり、目標達成は難しくなった。
日本経済新聞の指摘
によると、地方政府のインフラ投資が伸びたが、新型コロナウイルス対策の移動制限が経済活動を妨げている。
7〜9月期のGDP統計は当初18日に発表が予定されていたが、第20回共産党大会開催に伴い、直前に延期が発表された。