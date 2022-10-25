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山際氏後任に後藤前厚労相 首相、閣僚経験を重視
山際氏後任に後藤前厚労相 首相、閣僚経験を重視
... 2022年10月25日, Sputnik 日本
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経済再生担当相は、物価高騰による消費減や、世界経済後退の懸念を踏まえた総合経済対策の取りまとめに加え、新型コロナウイルス対策も担当する重要閣僚だ。(c)KYODONEWS
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山際氏後任に後藤前厚労相 首相、閣僚経験を重視
2022年10月25日, 11:03 (更新: 2022年10月25日, 11:10)
岸田文雄首相は２５日、事実上更迭した山際大志郎前経済再生担当相の後任に後藤茂之前厚生労働相を起用する方針を固めた。複数の関係者が明らかにした。同日中に決定し、夕方に皇居での認証式に臨む。国会開会中であるのに加え、２８日には総合経済対策の決定も控えており、閣僚経験を重視し後藤氏を選んだ。山際氏に世界平和統一家庭連合（旧統一教会）との接点発覚が相次いだことを踏まえ、教団側との関係も考慮したとみられる。
経済再生担当相は、物価高騰による消費減や、世界経済後退の懸念を踏まえた総合経済対策の取りまとめに加え、新型コロナウイルス対策も担当する重要閣僚だ。