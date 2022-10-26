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ドイツ大統領、11月1～3日に日本訪問 天皇陛下と面会、岸田首相と会談

ドイツ大統領、11月1～3日に日本訪問 天皇陛下と面会、岸田首相と会談

日本外務省は26日、ドイツのシュタインマイヤー大統領夫妻が11月1日から3日まで日本を訪問すると発表した。 2022年10月26日, Sputnik 日本

2022-10-26T16:38+0900

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日本外務省によると、大統領夫妻は天皇皇后両陛下と面会し、岸田首相とも会談する。岸田首相は夕食会を催す予定。日本外務省は、ドイツは日本と基本的価値を共有する重要なパートナーだと指摘し、「今回のシュタインマイヤー大統領の訪日により、我が国とドイツ連邦共和国の関係の更なる強化が期待される」と発表した。シュタインマイヤー大統領夫妻の日本訪問は2019年10月以来となる。大統領夫妻は、天皇陛下の「即位の礼」に因み、2019年10月21～23日にかけて日本を公式訪問した。

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