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イーロン・マスク氏、「28日までにツイッター買収完了する」＝ブルームバーグ通信
イーロン・マスク氏、「28日までにツイッター買収完了する」＝ブルームバーグ通信
米企業家で資産家のイーロン・マスク氏は、ツイッターの買収を28日に完了させる計画であることを明らかにした。米ブルームバーグ通信が伝えた。 2022年10月26日, Sputnik 日本
2022-10-26T10:41+0900
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ブルームバーグ通信の消息筋によれば、マスク氏は24日、資金調達を交渉中の銀行団とのビデオ会議を開いた中で、この計画を明らかにした。またそれによれば、「与信契約はすでにまとめられており、現在、マスク氏に資金を提供する前の最終段階である文書署名のプロセスに入っている」という。これより前、マスク氏が買収の意向を撤回した経緯から、現地の裁判所は10月28日17時までに買収を完了するよう命じていた。関連ニュース
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イーロン・マスク, 米国, 経済
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イーロン・マスク氏、「28日までにツイッター買収完了する」＝ブルームバーグ通信

2022年10月26日, 10:41
© AFP 2022 / Olivier Doulieryイーロン・マスク氏、「28日までにツイッター買収完了する」＝ブルームバーグ通信
イーロン・マスク氏、「28日までにツイッター買収完了する」＝ブルームバーグ通信 - Sputnik 日本, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / Olivier Douliery
米企業家で資産家のイーロン・マスク氏は、ツイッターの買収を28日に完了させる計画であることを明らかにした。米ブルームバーグ通信が伝えた。
ブルームバーグ通信の消息筋によれば、マスク氏は24日、資金調達を交渉中の銀行団とのビデオ会議を開いた中で、この計画を明らかにした。またそれによれば、「与信契約はすでにまとめられており、現在、マスク氏に資金を提供する前の最終段階である文書署名のプロセスに入っている」という。
イーロン・マスク氏 - Sputnik 日本, 1920, 22.10.2022
米国、マスク氏の事業の審査を検討　ウクライナに関する発言で
10月22日, 03:08
これより前、マスク氏が買収の意向を撤回した経緯から、現地の裁判所は10月28日17時までに買収を完了するよう命じていた。
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