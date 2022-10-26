https://sputniknews.jp/20221026/28-13523735.html

イーロン・マスク氏、「28日までにツイッター買収完了する」＝ブルームバーグ通信

イーロン・マスク氏、「28日までにツイッター買収完了する」＝ブルームバーグ通信

米企業家で資産家のイーロン・マスク氏は、ツイッターの買収を28日に完了させる計画であることを明らかにした。米ブルームバーグ通信が伝えた。 2022年10月26日, Sputnik 日本

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ブルームバーグ通信の消息筋によれば、マスク氏は24日、資金調達を交渉中の銀行団とのビデオ会議を開いた中で、この計画を明らかにした。またそれによれば、「与信契約はすでにまとめられており、現在、マスク氏に資金を提供する前の最終段階である文書署名のプロセスに入っている」という。これより前、マスク氏が買収の意向を撤回した経緯から、現地の裁判所は10月28日17時までに買収を完了するよう命じていた。関連ニュース

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