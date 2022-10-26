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フィリピンでマグニチュード6.8の地震
フィリピンでマグニチュード6.8の地震
日本時間25日午後23時59分ごろ、フィリピン北部のルソン島を震源とするマグニチュード6.8の地震があった。津波の心配はない。 2022年10月26日, Sputnik 日本
2022-10-26T00:32+0900
2022-10-26T00:32+0900
2022-10-26T00:46+0900
フィリピン
地震
災害・事故・事件
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米地質調査所（USGS）によると、地震の規模を示すマグニチュードは6.8。震源はルソン島の首都マニラから北に約370キロのピニリ周辺で、深さは約10キロと推定されている。被害やけが人の有無などについてはまだ伝えられていない。
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フィリピンでマグニチュード6.8の地震
2022年10月26日, 00:32
(更新:
2022年10月26日, 00:46
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地震計（アーカイブ写真）
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日本時間25日午後23時59分ごろ、フィリピン北部のルソン島を震源とするマグニチュード6.8の地震があった。津波の心配はない。
米地質調査所（USGS）によると、地震の規模を示すマグニチュードは6.8。震源はルソン島の首都マニラから北に約370キロのピニリ周辺で、深さは約10キロと推定されている。
被害やけが人の有無などについてはまだ伝えられていない。
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