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フィリピンでマグニチュード6.8の地震

フィリピンでマグニチュード6.8の地震

日本時間25日午後23時59分ごろ、フィリピン北部のルソン島を震源とするマグニチュード6.8の地震があった。津波の心配はない。 2022年10月26日, Sputnik 日本

2022-10-26T00:32+0900

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米地質調査所（USGS）によると、地震の規模を示すマグニチュードは6.8。震源はルソン島の首都マニラから北に約370キロのピニリ周辺で、深さは約10キロと推定されている。被害やけが人の有無などについてはまだ伝えられていない。

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