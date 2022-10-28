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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20221028/13549501.html
ウクライナにおけるロシアの特殊軍事作戦　経過と成果
ウクライナにおけるロシアの特殊軍事作戦　経過と成果
ロシアは2022年2月24日より、ウクライナの「非軍事化」と「非ナチ化」、ドンバスの解放を目的に、ウクライナで特殊軍事作戦を開始した。スプートニクは、10月27日までの作戦の経過とその成果をインフォグラフィックでまとめている。 2022年10月28日, Sputnik 日本
2022-10-28T01:34+0900
2022-10-28T01:32+0900
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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ウクライナにおけるロシアの特殊軍事作戦　経過と成果

2022年10月28日, 01:34
ロシアは2022年2月24日より、ウクライナの「非軍事化」と「非ナチ化」、ドンバスの解放を目的に、ウクライナで特殊軍事作戦を開始した。スプートニクは、10月27日までの作戦の経過とその成果をインフォグラフィックでまとめている。
ウクライナにおけるロシア特殊軍事作戦の経過と成果 - Sputnik 日本
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