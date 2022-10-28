https://sputniknews.jp/20221028/13549501.html
ウクライナにおけるロシアの特殊軍事作戦 経過と成果
ウクライナにおけるロシアの特殊軍事作戦 経過と成果
ロシアは2022年2月24日より、ウクライナの「非軍事化」と「非ナチ化」、ドンバスの解放を目的に、ウクライナで特殊軍事作戦を開始した。スプートニクは、10月27日までの作戦の経過とその成果をインフォグラフィックでまとめている。 2022年10月28日, Sputnik 日本
2022-10-28T01:34+0900
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2022-10-28T01:32+0900
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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インフォグラフィック, ウクライナ, ロシア, инфографика, ドンバス, 軍事
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ウクライナにおけるロシアの特殊軍事作戦 経過と成果
ロシアは2022年2月24日より、ウクライナの「非軍事化」と「非ナチ化」、ドンバスの解放を目的に、ウクライナで特殊軍事作戦を開始した。スプートニクは、10月27日までの作戦の経過とその成果をインフォグラフィックでまとめている。