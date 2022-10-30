https://sputniknews.jp/20221030/100-13582526.html
ソマリア首都で爆発発生、100人以上が死亡＝ロイター通信
ソマリア首都で爆発発生、100人以上が死亡＝ロイター通信
ソマリアの首都モガディシオにある教育省の建物で複数の爆発が発生し、少なくとも100人が死亡したほか、300人以上が負傷した。大統領の発表を引用してロイター通信が報じた。 2022年10月30日, Sputnik 日本
2022-10-30T12:48+0900
2022-10-30T12:48+0900
2022-10-30T12:48+0900
ソマリア
災害・事故・事件
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/423/56/4235661_0:481:2730:2017_1920x0_80_0_0_42334d8156703652dbe4aca23aed8196.jpg
ソマリアの首都モガディシオの行政機関が集まる地区で29日、複数回の爆発があった。政府はイスラム過激派組織アルシャバーブによるテロとみている。29日は、政府首脳らが過激派のテロ対策強化について協議していた。教育省の敷地で車両が爆発し、被害者を救援しようと救急車や人々が集まったところ、さらに爆発があったという。
ソマリア
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/423/56/4235661_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_884a0d165df2d78366a1af6d2fb25b65.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ソマリア, 災害・事故・事件
ソマリア首都で爆発発生、100人以上が死亡＝ロイター通信
ソマリアの首都モガディシオにある教育省の建物で複数の爆発が発生し、少なくとも100人が死亡したほか、300人以上が負傷した。大統領の発表を引用してロイター通信が報じた。
ソマリアの首都モガディシオの行政機関が集まる地区で29日、複数回の爆発があった。
政府はイスラム過激派組織アルシャバーブによるテロとみている。
29日は、政府首脳らが過激派のテロ対策強化について協議していた。教育省の敷地で車両が爆発し、被害者を救援しようと救急車や人々が集まったところ、さらに爆発があったという。