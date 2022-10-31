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政府、ミサイル多様化検討 高速滑空弾射程千キロへ延伸
政府、ミサイル多様化検討 高速滑空弾射程千キロへ延伸
... 2022年10月31日, Sputnik 日本
2022-10-31T08:20+0900
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複数の政府関係者が明らかにした。歴代政権は、敵基地攻撃能力の保有は法理上は可能としつつ、日米の役割分担に基づき政策判断で持ってこなかった。(c)KYODONEWS
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政府、ミサイル多様化検討 高速滑空弾射程千キロへ延伸
政府が、沖縄県・尖閣諸島など島しょ防衛用の新型ミサイルとして配備を目指す「高速滑空弾」について、射程を千キロ超に延伸する改良を検討していることが３０日、分かった。実現すれば中国沿岸部や北朝鮮を射程に収める。別の国産ミサイルや、取得を検討する米国製巡航ミサイル「トマホーク」などの海外製ミサイルと合わせ、岸田政権が保有を検討する敵基地攻撃能力（反撃能力）の手段を多様化させる構えだ。
複数の政府関係者が明らかにした。歴代政権は、敵基地攻撃能力の保有は法理上は可能としつつ、日米の役割分担に基づき政策判断で持ってこなかった。