https://sputniknews.jp/20221031/13591000.html

韓国大統領、ソウル事故の合同焼香所を弔問

韓国大統領、ソウル事故の合同焼香所を弔問

韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領夫妻は31日午前、ソウルの梨泰院（イテウォン）地区で29日夜に発生した雑踏事故を受け、ソウル市庁前の広場に設けられた合同焼香所を弔問した。聯合ニュースが報じた。 2022年10月31日, Sputnik 日本

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聯合ニュースは、大統領室の発表を引用し、尹大統領と金建希（キム・ゴンヒ）夫人が合同焼香所で犠牲者に献花し、黙祷を捧げたと報じている。尹大統領はこの日、内部で会議を続けながら雑踏事故の収拾に尽力するという。韓国の韓悳洙（ハン・ドクス）首相は30日、事故を受け、同日から11月5日までを国家哀悼期間に指定すると発表した。ソウル市は31日から国家哀悼期間の11月5日まで、ソウル市庁前のソウル広場に合同焼香所を設置。毎日午前8時から午後10時まで弔問を受け付ける予定。このほか、ソウル市内の他の区も合同焼香所を相次いで設置した。韓国・ソウルの繁華街・梨泰院（イテウォン）地区で29日に発生した事故では、外国人26人を含む154人が死亡、日本人2人の死亡が確認された。また、130人以上が負傷した。

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