総務相、規正法違反の認識 会計責任者死亡届け出怠る

自民党の寺田稔総務相は３１日の衆院政治倫理・公選法改正特別委員会で、関係する政治団体の会計責任者が死亡したにもかかわらず、必要な届け出を怠っていたのは、政治資金規正法違反に該当するとの認識を示した。自身の関与や責任は否定した。この問題に関する国会答弁の訂正については「不正確だった。おわび申し上げる」と陳謝した。野党は、政治資金の所管閣僚として不適格だと批判を強めた。