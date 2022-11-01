https://sputniknews.jp/20221101/13606845.html
秋の徴兵による新兵は特殊軍事作戦ゾーンに派遣しない＝ショイグ国防相
秋の徴兵による新兵は特殊軍事作戦ゾーンに派遣しない＝ショイグ国防相
ロシアのショイグ国防相は1日の会合で、秋の徴兵による新兵は特殊軍事作戦ゾーンに派遣しないと述べた。 2022年11月1日, Sputnik 日本
2022-11-01T20:13+0900
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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ショイグ氏は、「徴兵された兵士は部隊の任務に従って課題を遂行する」と指摘した。同氏は、「兵役を終えた徴集兵は全員、家に送り出される」と強調した。ロシア軍では1日、秋の徴兵が始まった。今回の徴兵対象は12万人。兵役期間は1年間。ショイグ氏は10月28日、部分動員が完了したと発表した。30万人が招集された。兵員補充は、志願者や契約兵によって続けられる。
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秋の徴兵による新兵は特殊軍事作戦ゾーンに派遣しない＝ショイグ国防相
ロシアのショイグ国防相は1日の会合で、秋の徴兵による新兵は特殊軍事作戦ゾーンに派遣しないと述べた。
ショイグ氏は、「徴兵された兵士は部隊の任務に従って課題を遂行する」と指摘した。同氏は、「兵役を終えた徴集兵は全員、家に送り出される」と強調した。
ロシア軍では1日、秋の徴兵が始まった。今回の徴兵対象は12万人。兵役期間は1年間。
ショイグ氏は10月28日、部分動員が完了
したと発表した。30万人が招集された。兵員補充は、志願者や契約兵によって続けられる。