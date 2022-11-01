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秋の徴兵による新兵は特殊軍事作戦ゾーンに派遣しない＝ショイグ国防相

秋の徴兵による新兵は特殊軍事作戦ゾーンに派遣しない＝ショイグ国防相

ロシアのショイグ国防相は1日の会合で、秋の徴兵による新兵は特殊軍事作戦ゾーンに派遣しないと述べた。 2022年11月1日, Sputnik 日本

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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦

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ショイグ氏は、「徴兵された兵士は部隊の任務に従って課題を遂行する」と指摘した。同氏は、「兵役を終えた徴集兵は全員、家に送り出される」と強調した。ロシア軍では1日、秋の徴兵が始まった。今回の徴兵対象は12万人。兵役期間は1年間。ショイグ氏は10月28日、部分動員が完了したと発表した。30万人が招集された。兵員補充は、志願者や契約兵によって続けられる。

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