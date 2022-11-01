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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20221101/13606845.html
秋の徴兵による新兵は特殊軍事作戦ゾーンに派遣しない＝ショイグ国防相
秋の徴兵による新兵は特殊軍事作戦ゾーンに派遣しない＝ショイグ国防相
ロシアのショイグ国防相は1日の会合で、秋の徴兵による新兵は特殊軍事作戦ゾーンに派遣しないと述べた。 2022年11月1日, Sputnik 日本
2022-11-01T20:13+0900
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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ショイグ氏は、「徴兵された兵士は部隊の任務に従って課題を遂行する」と指摘した。同氏は、「兵役を終えた徴集兵は全員、家に送り出される」と強調した。ロシア軍では1日、秋の徴兵が始まった。今回の徴兵対象は12万人。兵役期間は1年間。ショイグ氏は10月28日、部分動員が完了したと発表した。30万人が招集された。兵員補充は、志願者や契約兵によって続けられる。
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秋の徴兵による新兵は特殊軍事作戦ゾーンに派遣しない＝ショイグ国防相

2022年11月1日, 20:13
© Sputnik / Russian Defence Ministry  / メディアバンクへ移行ロシアのショイグ国防相
ロシアのショイグ国防相 - Sputnik 日本, 1920, 01.11.2022
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ロシアのショイグ国防相は1日の会合で、秋の徴兵による新兵は特殊軍事作戦ゾーンに派遣しないと述べた。
ショイグ氏は、「徴兵された兵士は部隊の任務に従って課題を遂行する」と指摘した。同氏は、「兵役を終えた徴集兵は全員、家に送り出される」と強調した。
ロシア軍では1日、秋の徴兵が始まった。今回の徴兵対象は12万人。兵役期間は1年間。
ショイグ氏は10月28日、部分動員が完了したと発表した。30万人が招集された。兵員補充は、志願者や契約兵によって続けられる。
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