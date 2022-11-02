https://sputniknews.jp/20221102/--13621767.html

ロシア、「穀物合意」参加再開 軍事利用しないことをウクライナが保証＝露国防省

ロシア、「穀物合意」参加再開 軍事利用しないことをウクライナが保証＝露国防省

ロシアは、同国とトルコ、ウクライナ、国連の所謂「穀物合意」への参加を再開した。ロシア国防省によると、ウクライナは穀物輸出用の回廊を戦闘行為に利用しないことを保証した。 2022年11月2日, Sputnik 日本

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ロシア国防省は「特にウクライナ側は、『海上人道回廊は黒海イニシアチブ（穀物輸出合意）の条項および合同調整センターに関するその関連条項に従ってのみ使用される』ことを公式に保証した」と発表した。

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