https://sputniknews.jp/20221102/13627043.html
麻生氏が訪韓、尹大統領と会談 元徴用工問題で意見交換
麻生氏が訪韓、尹大統領と会談 元徴用工問題で意見交換
自民党の麻生太郎副総裁は2日午後、韓国を訪問し、尹錫悦大統領とソウルで会談した。韓国最高裁が日本企業に賠償を命じた元徴用工問題で悪化した両国関係の修復に向け、意見交換したもようだ。麻生氏は岸田文雄首相の意向を踏まえ、日韓首脳対話の11月開催へ環境整備を図ったとみられる。 2022年11月2日, Sputnik 日本
2022-11-02T22:56+0900
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韓国大統領府によると、麻生氏は両国間の対話と協力の持続が必要だとし、関係の早急な復元と発展のため引き続き努力すると強調した。両氏は、弾道ミサイル発射を繰り返す北朝鮮への対応で意見交換。韓国大統領府によると、尹氏は麻生氏に対し、関係発展に向けて民間交流活性化に貢献してほしいと要請した。(c)KYODONEWS
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麻生氏が訪韓、尹大統領と会談 元徴用工問題で意見交換
自民党の麻生太郎副総裁は2日午後、韓国を訪問し、尹錫悦大統領とソウルで会談した。韓国最高裁が日本企業に賠償を命じた元徴用工問題で悪化した両国関係の修復に向け、意見交換したもようだ。麻生氏は岸田文雄首相の意向を踏まえ、日韓首脳対話の11月開催へ環境整備を図ったとみられる。
韓国大統領府によると、麻生氏は両国間の対話と協力の持続が必要だとし、関係の早急な復元と発展のため引き続き努力すると強調した。
両氏は、弾道ミサイル発射を繰り返す北朝鮮への対応で意見交換。韓国大統領府によると、尹氏は麻生氏に対し、関係発展に向けて民間交流活性化に貢献してほしいと要請した。