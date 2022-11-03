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日本 千葉県北西部でM5.0の地震が発生
日本 千葉県北西部でM5.0の地震が発生
日本の千葉県で3日午後7時4分頃、マグニチュード5.0の地震が発生した。気象庁が発表している。 2022年11月3日, Sputnik 日本
2022-11-03T19:22+0900
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震源地は千葉県北西部。震源の深さは70キロメートル。千葉県を始め、埼玉県、東京都、神奈川県、静岡県で震度3を観測した。この地震による津波の心配はない。また、この地震の1分前の午後7時3分頃、同じく千葉県北西部でマグニチュード3.6の地震が発生した。この地震の最大震度は3だった。
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日本 千葉県北西部でM5.0の地震が発生
2022年11月3日, 19:22 (更新: 2022年11月3日, 19:39)
日本の千葉県で3日午後7時4分頃、マグニチュード5.0の地震が発生した。気象庁が発表している。
震源地は千葉県北西部。震源の深さは70キロメートル。千葉県を始め、埼玉県、東京都、神奈川県、静岡県で震度3を観測した。この地震による津波の心配はない。
また、この地震の1分前の午後7時3分頃、同じく千葉県北西部でマグニチュード3.6の地震が発生した。この地震の最大震度は3だった。