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ファイザーとバイオエヌテック、インフルエンザ・新型コロナ混合ワクチンの臨床試験実施へ
ファイザーとバイオエヌテック、インフルエンザ・新型コロナ混合ワクチンの臨床試験実施へ
ファイザーとバイオエヌテックは3日、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の混合ワクチンの試験を実施すると発表した。 2022年11月4日, Sputnik 日本
2022-11-04T06:26+0900
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ファイザーのプレスリリースによると、ファイザーとバイオエヌテックは「インフルエンザと新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対するmRNA混合ワクチン候補」の第1段階の臨床試験を開始する。単回投与のワクチンで「2つの重度の呼吸器疾患」と戦うことができる可能性があるという。プレスリリースによると、第1段階の臨床試験は米国で実施され、18歳から64歳までの180人の健康なボランティアが参加する。関連ニュース
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ファイザーとバイオエヌテック、インフルエンザ・新型コロナ混合ワクチンの臨床試験実施へ
ファイザーとバイオエヌテックは3日、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の混合ワクチンの試験を実施すると発表した。
ファイザーのプレスリリース
によると、ファイザーとバイオエヌテックは「インフルエンザと新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対するmRNA混合ワクチン候補」の第1段階の臨床試験を開始する。
単回投与のワクチンで「2つの重度の呼吸器疾患」と戦うことができる可能性があるという。
プレスリリースによると、第1段階の臨床試験は米国で実施され、18歳から64歳までの180人の健康なボランティアが参加する。