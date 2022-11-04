https://sputniknews.jp/20221104/13649081.html
北朝鮮による米国への核攻撃は、金正恩政権の終焉につながる＝米国防総省
北朝鮮による米国への核攻撃は、金正恩政権の終焉につながる＝米国防総省
米国のオースティン国防長官は3日、韓国の李鐘燮（イ・ジョンソプ）国防相と会談した。米国防総省が発表した声明によると、オースティン国防長官は会談で、北朝鮮による米国とその同盟国に対するいかなる核攻撃も許すことはできず、北朝鮮の指導者・金正恩（キム・ジョンウン）政権の終焉につながるだろうと述べた。 2022年11月4日, Sputnik 日本
2022-11-04T04:20+0900
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米国防総省は「オースティン氏は、非戦略核兵器の使用を含む、米国またはその同盟国やパートナーに対するいかなる核攻撃も許すことはできず、金政権の終焉によって終わることになると指摘した」と発表した。オースティン氏と李氏は、北朝鮮の「増大する核やミサイルの脅威に対抗および対応」するため、同盟による防衛力、情報交換、協議を強化することで合意したという。韓国は3日午前、北朝鮮が日本海に向けて短距離弾道ミサイル2発と大陸間弾道ミサイ ル（ICBM）1発を発射したことを確認した。北朝鮮は同日、さらにミサイル3発を発射した。関連ニュース
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北朝鮮による米国への核攻撃は、金正恩政権の終焉につながる＝米国防総省
米国のオースティン国防長官は3日、韓国の李鐘燮（イ・ジョンソプ）国防相と会談した。米国防総省が発表した声明によると、オースティン国防長官は会談で、北朝鮮による米国とその同盟国に対するいかなる核攻撃も許すことはできず、北朝鮮の指導者・金正恩（キム・ジョンウン）政権の終焉につながるだろうと述べた。
米国防総省は「オースティン氏は、非戦略核兵器の使用を含む、米国またはその同盟国やパートナーに対するいかなる核攻撃も許すことはできず、金政権の終焉によって終わることになると指摘した」と発表
した。
オースティン氏と李氏は、北朝鮮の「増大する核やミサイルの脅威に対抗および対応」するため、同盟による防衛力、情報交換、協議を強化することで合意したという。
韓国は3日午前、北朝鮮が日本海に向けて短距離弾道ミサイル2発と大陸間弾道ミサイ ル
（ICBM）1発を発射したことを確認した。北朝鮮は同日、さらにミサイル3発を発射
した。