https://sputniknews.jp/20221106/--13665710.html
先端科学技術の防衛利用へ新体制 省庁横断、国家安保局も
先端科学技術の防衛利用へ新体制 省庁横断、国家安保局も
政府は、先端科学技術の防衛利用に向け、国家安全保障局（NSS）や関係省庁が連携する新たな会議体を設置する方針を固めた。 2022年11月6日, Sputnik 日本
2022-11-06T04:32+0900
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科学技術政策の司令塔である総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）も加わる方向で、関係省庁横断で取り組む体制を構築する。港湾や空港といった公共インフラを巡る会議体も創設。二つの会議体の関連予算は、既存の防衛費に安保に関わる他省庁予算を算入する新枠組み「国防関連費」に計上する見通しだ。政府筋が5日、明らかにした。CSTIは研究者らで構成。政府は、NSSとの協力を深化させる考えだ。ただ学術界には防衛利用への忌避感が少なくない。(c)KYODONEWS
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先端科学技術の防衛利用へ新体制 省庁横断、国家安保局も
政府は、先端科学技術の防衛利用に向け、国家安全保障局（NSS）や関係省庁が連携する新たな会議体を設置する方針を固めた。
科学技術政策の司令塔である総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）も加わる方向で、関係省庁横断で取り組む体制を構築する。港湾や空港といった公共インフラを巡る会議体も創設。二つの会議体の関連予算は、既存の防衛費に安保に関わる他省庁予算を算入する新枠組み「国防関連費」に計上する見通しだ。政府筋が5日、明らかにした。
CSTIは研究者らで構成。政府は、NSSとの協力を深化させる考えだ。ただ学術界には防衛利用への忌避感が少なくない。