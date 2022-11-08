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政府、極超音速迎撃２９年度から ミサイル防空能力を強化
政府、極超音速迎撃２９年度から ミサイル防空能力を強化
... 2022年11月8日, Sputnik 日本
2022-11-08T07:30+0900
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改修は極超音速兵器の飛行経路の予測や、追尾する性能を向上させるのが目的。早ければ２３年度に着手し、誘導弾を発射するソフトウエアの更新を２６年度までに実施する。(c)KYODONEWS
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政府、極超音速迎撃２９年度から ミサイル防空能力を強化
政府は、中国やロシアが開発を進める極超音速滑空兵器に対処するため、陸上自衛隊の地対空ミサイル「０３式中距離地対空誘導弾」を改修する方針を固めた。現行のミサイル防衛網では迎撃が困難とされ、２０２９年度までの量産開始を目指す。関係者が７日、明らかにした。防衛力強化の柱とする７分野のうち「総合ミサイル防空能力」向上の一環で、外交・安全保障政策の長期指針「国家安全保障戦略」など３文書改定に反映させる。
改修は極超音速兵器の飛行経路の予測や、追尾する性能を向上させるのが目的。早ければ２３年度に着手し、誘導弾を発射するソフトウエアの更新を２６年度までに実施する。