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岸田首相、ＣＯＰ２７は不参加 会期後半に西村環境相が出席
岸田首相、ＣＯＰ２７は不参加 会期後半に西村環境相が出席
西村明宏環境相は８日の閣議後の記者会見で、エジプトで開かれている国連気候変動枠組み条約第２７回締約国会議（ＣＯＰ２７）に岸田文雄首相が参加しないと明らかにした。「外交日程をはじめとする諸般の事情を踏まえた」と述べた。欧米の首脳らが参加するのとは対照的な対応となった。西村氏自身は会期後半に出席する見通し。 2022年11月8日, Sputnik 日本
2022-11-08T12:18+0900
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ＣＯＰ２７は６日に開幕し、７日から首脳級会合が始まった。マクロン仏大統領やショルツ独首相のほか、開催地アフリカから多くの首脳が参加。スナク英首相は当初、欠席の方針だったが批判が上がり出席へと方針転換。バイデン米大統領は首脳級会合とは別に１１日に参加する。(c)KYODONEWS
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岸田首相、ＣＯＰ２７は不参加 会期後半に西村環境相が出席
西村明宏環境相は８日の閣議後の記者会見で、エジプトで開かれている国連気候変動枠組み条約第２７回締約国会議（ＣＯＰ２７）に岸田文雄首相が参加しないと明らかにした。「外交日程をはじめとする諸般の事情を踏まえた」と述べた。欧米の首脳らが参加するのとは対照的な対応となった。西村氏自身は会期後半に出席する見通し。
ＣＯＰ２７は６日に開幕し、７日から首脳級会合が始まった。マクロン仏大統領やショルツ独首相のほか、開催地アフリカから多くの首脳が参加。スナク英首相は当初、欠席の方針だったが批判が上がり出席へと方針転換。バイデン米大統領は首脳級会合とは別に１１日に参加する。