日本
https://sputniknews.jp/20221110/13714503.html
日産、半導体不足で米国内での製造を削減へ＝米メディア
日産、半導体不足で米国内での製造を削減へ＝米メディア
日産自動車は半導体不足により米ミシシッピ州内にある工場での製造台数を引き下げる。ディーラー向けに送られた会社側のメールを引用してロイター通信が報じた。 2022年11月10日, Sputnik 日本
2022-11-10T09:52+0900
2022-11-10T09:52+0900
経済
米国
日産
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/207/71/2077118_0:90:3215:1898_1920x0_80_0_0_42aa83c50ce20e8f7a22796ec1dcaca7.jpg
報道によると、半導体の不足と関連したサプライチェーンの混乱により、日産自動車は米国内の生産台数を引き下げるという。先に、読売新聞は半導体不足により、 日産自動車は新型軽EV「サクラ」、及びX-Trail新モデルの受注台数を引き下げると報じていた。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/207/71/2077118_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_6d15c1819a8c9ed715c18b4864cf0432.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
経済, 米国, 日産
経済, 米国, 日産

日産、半導体不足で米国内での製造を削減へ＝米メディア

2022年11月10日, 09:52
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / メディアバンクへ移行日産、半導体不足で米国内での製造を削減へ＝米メディア
日産、半導体不足で米国内での製造を削減へ＝米メディア - Sputnik 日本, 1920, 10.11.2022
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
メディアバンクへ移行
日産自動車は半導体不足により米ミシシッピ州内にある工場での製造台数を引き下げる。ディーラー向けに送られた会社側のメールを引用してロイター通信が報じた。
報道によると、半導体の不足と関連したサプライチェーンの混乱により、日産自動車は米国内の生産台数を引き下げるという。
先に、読売新聞は半導体不足により、 日産自動車は新型軽EV「サクラ」、及びX-Trail新モデルの受注台数を引き下げると報じていた。
関連ニュース
日産自動車　ロシア市場撤退で214億円の損失　第2四半期決算報告
半導体の対中輸出管理に関する合意文書に日本とオランダが近く署名＝米商務省
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала