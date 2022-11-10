https://sputniknews.jp/20221110/13714503.html
日産、半導体不足で米国内での製造を削減へ＝米メディア
日産、半導体不足で米国内での製造を削減へ＝米メディア
日産自動車は半導体不足により米ミシシッピ州内にある工場での製造台数を引き下げる。ディーラー向けに送られた会社側のメールを引用してロイター通信が報じた。 2022年11月10日, Sputnik 日本
2022-11-10T09:52+0900
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報道によると、半導体の不足と関連したサプライチェーンの混乱により、日産自動車は米国内の生産台数を引き下げるという。先に、読売新聞は半導体不足により、 日産自動車は新型軽EV「サクラ」、及びX-Trail新モデルの受注台数を引き下げると報じていた。関連ニュース
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日産、半導体不足で米国内での製造を削減へ＝米メディア
日産自動車は半導体不足により米ミシシッピ州内にある工場での製造台数を引き下げる。ディーラー向けに送られた会社側のメールを引用してロイター通信が報じた。
報道によると、半導体の不足と関連したサプライチェーンの混乱により、日産自動車は米国内の生産台数を引き下げるという。
先に、読売新聞は半導体不足により、 日産自動車は新型軽EV「サクラ」、及びX-Trail新モデルの受注台数を引き下げると報じていた。