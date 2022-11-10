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日本 岸田首相がASEAN、G20、APEC首脳会議に出席へ
日本 岸田首相がASEAN、G20、APEC首脳会議に出席へ
日本の岸田文雄首相は、11日から19日までカンボジアとインドネシア、タイを訪問する予定であることが分かった。この3カ国の訪問先で、岸田首相は東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会議、G20首脳会議、アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議に出席する。松野官房長官が10日の記者会見で明らかにした。 2022年11月10日, Sputnik 日本
2022-11-10T14:13+0900
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岸田文雄
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また松野氏によると、これらの会議に合わせて日米首脳会談と日米韓首脳会談が行われる他、ラオス、ベトナム、カンボジア、ブルネイの各国首脳との会談が開催される予定。岸田氏の訪問先であるカンボジアでは10日〜13日にASEAN首脳会議が、15日〜16日にインドネシアのバリ島でG20首脳会議、16日〜19日にタイでAPEC首脳会議が開催される。
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岸田文雄, g20, 東南アジア諸国連合, 米国, 韓国
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日本 岸田首相がASEAN、G20、APEC首脳会議に出席へ
日本の岸田文雄首相は、11日から19日までカンボジアとインドネシア、タイを訪問する予定であることが分かった。この3カ国の訪問先で、岸田首相は東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会議、G20首脳会議、アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議に出席する。松野官房長官が10日の記者会見で明らかにした。
また松野氏
によると、これらの会議に合わせて日米首脳会談と日米韓首脳会談
が行われる他、ラオス、ベトナム、カンボジア、ブルネイの各国首脳との会談が開催される予定。
岸田氏の訪問先であるカンボジアでは10日〜13日にASEAN首脳会議が、15日〜16日にインドネシアのバリ島でG20首脳会議、16日〜19日にタイでAPEC首脳会議が開催される。